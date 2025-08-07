Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bang Úc bồi thường 2 triệu AUD cho bà mẹ ngồi tù oan 20 năm

Phi Yến
Phi Yến
07/08/2025 18:58 GMT+7

Bang New South Wales của Úc đã đề nghị bồi thường 2 triệu AUD cho một bà mẹ ngồi tù oan suốt 20 năm sau khi bị kết án về cái chết của 4 con nhỏ, theo Reuters hôm nay 7.8.

Bang Úc bồi thường 2 triệu AUD cho bà mẹ ngồi tù oan 20 năm- Ảnh 1.

Bà Kathleen Folbigg, hiện 58 tuổi, đã ngồi tù oan suốt 20 năm trước khi được trả tự do năm 2023

ảnh: reuters

Bà Kathleen Folbigg, hiện 58 tuổi, bị ngồi tù oan với bản án vào năm 2003 vì tội giết 3 con và ngộ sát đứa con thứ tư.

Sau 2 thập niên thụ án, bà được trả tự do và hủy bỏ bản án vào năm 2023 sau khi một cuộc điều tra độc lập tìm ra những chứng cứ khoa học mới cho thấy các con của bà chết do nguyên nhân tự nhiên hoặc do đột biến gien di truyền.

Ngày 7.8, Tổng chưởng lý New South Wales Michael Daley cho biết chính quyền bang đã quyết định bồi thường 2 triệu AUD cho bà Folbigg sau khi cân nhắc yêu cầu của bà vào tháng 7.2024.

Khoản tiền trên được xem là khoản tự nguyện và không xuất phát từ cam kết do luật pháp quy định.

Tuy nhiên, luật sư đại diện bà Folbigg là bà Rhanee Rego gọi khoản bồi thường trên là "vô cùng bất công và phi lý", không phản ánh được mức độ thiệt hại và nỗi đau mà thân chủ bà phải gánh chịu.

Luật sư Rego yêu cầu ở cuộc điều tra để tìm hiểu bằng cách nào phía chính quyền New South Wales đưa ra con số trên.

Luật sư chỉ ra thân chủ của bà không những mất con cái mà cả 20 năm tốt nhất của cuộc đời, và hiện tiếp tục hứng chịu ảnh hưởng lâu dài từ cú sốc này.

Các con của bà Folbigg có độ tuổi từ 19 ngày tuổi đến 18 tháng vào thời điểm tử vong. Chúng qua đời trong vòng 10 năm, từ 1989 đến năm 1999.

Bà Folbigg bị kết án vào năm 2003 dựa trên trình bày của phía công tố rằng bà đã làm các con chết ngạt từng đứa một, dù không có chứng cứ vật lý ủng hộ kết luận này.

Bà ban đầu chịu án 40 năm, sau đó giảm xuống còn 30 năm, với 25 năm không được không được ân xá.

Khám phá thêm chủ đề

