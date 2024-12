Bảng xếp hạng AFF Cup 2024 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam tốp 1, Indonesia bám đuổi

Ngày 9.12, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á với tên gọi quen thuộc AFF Cup diễn ra lượt trận đầu bảng B với tâm điểm là màn thể hiện của 2 ứng viên sáng giá của bảng đấu này là đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Hai Long khai thông bế tắc cho đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Lào ẢNH: NGỌC LINH

Làm khách tại Myanmar lại sử dụng đội hình với nhiều gương mặt trẻ trung nên đội tuyển Indonesia gặp không ít khó khăn. Phải đến phút 76, đội bóng xứ vạn đảo mới có được bàn thắng đến từ tình huống phản lưới nhà của cầu thủ Myanmar. Đội tuyển Indonesia giữ vững thành quả, qua đó có được 3 điểm đầu tay.

Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Lào diễn ra muộn hơn 30 phút so với trận đấu giữa Indonesia với Myanmar. Trước đối thủ yếu hơn, HLV Kim Sang-sik quyết định trao cơ hội ra sân cho "đội hình 2" nhằm trui rèn, thử nghiệm thêm một số vị trí. Quyết tâm cao của các cầu thủ Lào trong khi hiệu quả ở khâu dứt điểm không tốt nên mãi đến phút 58, đội tuyển Việt Nam mới có bàn thắng khai thông bế tắc do công của Nguyễn Hai Long. Ngay sau đó sự tăng cường của Quang Hải, Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải giúp hàng công đội tuyển Việt Nam trở nên sắc bén và ghi thêm 3 bàn thắng do công của Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Vĩ. Tuy nhiên đội tuyển Lào cũng có được bàn thắng "danh dự" trong những phút bù giờ.

Đội tuyển Việt Nam chiếm giữ ngôi đầu bảng B của AFF Cup 2024 sau chiến thắng đậm trước đội tuyển Lào ẢNH: NGỌC LINH

Thắng lợi 4-1 trước đội tuyển Lào giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm ở trận ra quân. Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đội tuyển Indonesia (4 so với 1), đội tuyển Việt Nam cũng chiếm giữ ngôi đầu bảng B sau lượt đấu đầu tiên. Ở lượt trận ngày 15.12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đại chiến với Indonesia trên sân Việt Trì (Phú Thọ) trong khi đội tuyển Lào tiếp tục chơi trên sân nhà, chạm trán đội tuyển Philippines.

Thăm dò ý kiến Đội tuyển Việt Nam đấu đội tuyển Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2024 - 20 giờ ngày 15.12 trên sân Việt Trì Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Indonesia Đội tuyển Việt Nam hòa đội tuyển Indonesia Đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Indonesia

Xếp hạng bảng B, AFF Cup 2024 ngày 9.12:

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 1 4/1 3 2 Indonesia 1 1/0 3 3 Philippines 0 0 0 4 Myanmar 1 0/1 0 5 Lào 1 1/4 0

Asean Mitsubishi Electric Cup 2024 được trình chiếu trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn