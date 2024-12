Bảng xếp hạng AFF Cup 2024 mới nhất: Thái Lan giành lại ngôi đầu, Malaysia tụt sâu

Lộ diện đội đầu tiên không vào bán kết AFF Cup

Ngày 14.12, AFF Cup 2024 tiếp tục dẫn ra 2 cặp đấu hấp dẫn của bảng A giữa đội tuyển Timor Leste với đội tuyển Singapore, đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Malaysia.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) có trận đấu gay cấn với Malaysia trên sân Rajamangala ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ở trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển Timor Leste thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể tạo bất ngờ cho đội tuyển Singapore. Thất bại 0-3 trước Singapore chính thức đóng sập cánh cửa đi tiếp của Timor Leste khi toàn thua 3 trận. Trong khi đó với 3 điểm có được, Singapore tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm.

Đội tuyển Thái Lan giành lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng quan trọng trước Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Ở trận đấu còn lại trong ngày trên sân Rajamangala, đội chủ nhà Thái Lan cùng đội tuyển Malaysia có màn so tài hấp dẫn, gay cấn nhằm đua tranh ngôi đầu bảng xếp hạng cũng là cuộc đua giành vé vào bán kết. Sau hiệp 1 bất phân thắng bại, đội chủ nhà có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 57 do công của Patrik Gustavsson. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp "voi chiến" giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên chiếm giữ ngôi đầu khi có cùng 6 điểm với Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (11 so với 4). Đội tuyển Malaysia xuống hạng 3 với 4 điểm.

Ở lượt trận tiếp theo của bảng A diễn ra ngày 17.12, đội tuyển Thái Lan chạm trán Singapore còn cặp đấu còn lại diễn ra giữa Campuchia với Timor Leste. Trong khi đó vào ngày mai (15.12) diễn ra 2 cặp đấu của bảng B giữa đội tuyển Lào gặp Philippines, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia.

Xếp hạng bảng A, AFF Cup 2024 hôm nay (14.12):

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 2 11/0 6 2 Singapore 2 5/1 6 3 Malaysia 3 5/5 4 4 Campuchia 2 3/4 1 5 Timor Leste 3 2/16 0

Xếp hạng bảng B:

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Indonesia 2 4/3 4 2 Việt Nam 1 4/1 3 3 Philippines 1 1/1 1 4 Myanmar 2 1/2 1 5 Lào 2 4/7 1

Asean Mitsubishi Electric Cup 2024 được trình chiếu trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn