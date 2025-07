Bảng xếp hạng bóng chuyền SEA V.League mới nhất: Đội tuyển Việt Nam so kè Thái Lan

Khởi đầu chặng 1 giải bóng chuyền nam SEA V.League với trận "thua trắng" 0-3 trước đội tuyển chủ nhà Philippines nhưng đội tuyển bóng chuyền Việt Nam có sự trở lại đầy ấn tượng. Sau chiến thắng 3-0 trước đội đương kim á quân SEA Games là Campuchia ở lượt trận thứ 2, tối nay (11.7), thầy trò HLV Trần Đình Tiền tạo nên cú sốc lớn khi quật ngã nhà đương kim vô địch SEA Games lẫn SEA V.League là đội tuyển Thái Lan với tỷ số 3-1.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ghi dấu ấn khi đánh bại đội tuyển Thái Lan ở chặng 1 SEA V.League 2025 ẢNH: AVC

Trong ngày thi đấu đạt phong độ cao, Nguyễn Ngọc Thuân, Phan Quốc Dư, Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy đã khiến "ông vua" bóng chuyền Đông Nam Á phải chấp nhận thất bại. Thậm chí nếu tận dụng tốt ưu thế dẫn điểm cùng các cơ hội có được ở ván 1, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam sẽ có được thắng lợi 3-0 trước đối thủ mà mình từng thua ở cả 2 lần chạm trán tại SEA V.League năm ngoái.

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay (11.7), đội tuyển bóng chuyền Việt Nam có cùng 2 trận thắng, 1 trận thua như đội tuyển Thái Lan. Do có hiệu số ván thắng/ván thua tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam nên đội tuyển Thái Lan dẫn đầu còn đội tuyển Việt Nam xếp hạng nhì. Cuộc đua đến danh hiệu vô địch chặng 1 giải bóng chuyền SEA V.League hứa hẹn còn hấp dẫn, gay cấn bởi 2 đối thủ cạnh tranh là đội tuyển Indonesia và Philippines đang có 1 trận thắng, 1 trận thua nhưng thi đấu ít hơn 1 trận so với đội Việt Nam và Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam có lịch thi đấu bất lợi nhất ở chặng 1 SEA V.League khi phải thi đấu liên tiếp 4 trận trong 4 ngày trong khi các đội còn lại đều có 1 ngày nghỉ. Vừa dốc hết sức lực thi đấu với đội tuyển Thái Lan, lúc 14 giờ ngày mai, Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội phải bước vào tranh tài lượt trận cuối, chạm trán với đội tuyển Indonesia. Thách thức không nhỏ nhưng thầy trò HLV Trần Đình Tiền vẫn đặt quyết tâm giành chiến thắng nhằm cạnh tranh danh hiệu vô địch.

Bảng xếp hạng chặng 1 SEA V.League sau ngày thi đấu 11.7:

Hạng Đội Trận Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 3 7/4 6 2 Việt Nam 3 6/4 6 3 Indonesia 2 4/3 3 4 Philippines 2 3/3 3 5 Campuchia 2 0/6 0