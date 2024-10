Bảng xếp hạng Cúp C1 nữ châu Á mới nhất: CLB TP.HCM sẽ ở vị trí đặc biệt nếu…

Sau 2 trận ở bảng C, CLB TP.HCM giành 6 điểm tuyệt đối khi có thành tích toàn thắng. Huỳnh Như cùng các đồng đội lần lượt thắng đại diện của Đài Loan là CLB Taichung Blue Whale 3-1 (hôm 6.10), trước khi đánh bại CLB Odisha đến từ Ấn Độ với cùng tỷ số 3-1 (tối 9.10).

Với 6 điểm và hiệu số +4, CLB TP.HCM vẫn đứng vị trí thứ nhì ở bảng C. Trong khi đó, đội dẫn đầu bảng C là CLB Urawa Red Diamonds (Nhật Bản), cũng có 6 điểm nhưng hiệu số tốt hơn đại diện của Việt Nam (+19 so với +4). Đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào thắng cực đậm 17-0 trước CLB Odisha, rồi thắng 2-0 trước CLB Taichung Blue Whale.

CLB Taichung Blue Whale hiện đứng thứ ba ở bảng C với 0 điểm và hiệu số -4, còn CLB Odisha xếp cuối khi có 0 điểm và hiệu số -19.

Bảng xếp hạng bảng C sau 2 lượt trận ẢNH: AFC

Cúp C1 nữ châu Á 2024 - 2025 có 12 đội tranh tài, chia đều vào 3 bảng, đá vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội đứng nhất và nhì ở mỗi bảng, cùng 2 đội đứng ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Như vậy, căn cứ theo thực tế bảng xếp hạng của bảng C, CLB TP.HCM đã sớm giành vé vào tứ kết, bất kể lượt trận cuối có kết quả như thế nào. Đội bóng của HLV Nguyễn Hồng Phẩm ít nhất sẽ góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất với vị trí nhì bảng.

Với lợi thế chơi trên sân nhà Thống Nhất và có tâm lý thoải mái khi đã sớm vào vòng trong, CLB TP.HCM được trông chờ sẽ có thể tiếp tục giành chiến thắng ở lượt trận cuối gặp Urawa Red Diamonds vào ngày 12.10. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn có cơ sở để hy vọng khi chân sút số 1 đội tuyển nữ Việt Nam đang có phong độ cao. Tính đến lúc này, tiền đạo quê Trà Vinh đã có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, sau 2 trận đấu ở vòng bảng. Nếu thắng, Huỳnh Như và đồng đội sẽ lên đỉnh bảng.

CLB TP.HCM phải đánh bại CLB Urawa Red Diamonds thì mới có thể giành ngôi nhất bảng C ẢNH: ĐỘC LẬP

Hy vọng là vậy, nhưng nhiệm vụ này sẽ cực kỳ khó khăn đối với CLB TP.HCM. CLB Urawa Red Diamonds là đội bóng mạnh, hiện thống trị tại giải vô địch quốc gia nữ Nhật Bản (nơi có nền bóng đá nữ thuộc tốp đầu thế giới).