Bảng xếp hạng V-League 2023 mới nhất: Xác định 3 đội tranh trụ hạng

Ở nhóm đua tranh trụ hạng V-League 2023, CLB Khánh Hòa giành chiến thắng 3-0 trước CLB TP.HCM để có tổng cộng 19 điểm, qua đó chính thức trụ hạng thành công. CLB HAGL đã dư điểm trụ hạng nhưng vẫn thi đấu tích cực, giành chiến thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng để có 23 điểm. Trong khi đó, CLB SLNA sau khi trụ hạng thành công đã bất ngờ thua liên tiếp 2 trận trước CLB Khánh Hòa và CLB Bình Dương.

CLB TP.HCM (áo xanh) xuống cuối bảng sau trận thua 0-3 trước CLB Khánh Hòa KHẢ HÒA

Có cùng 11 điểm sau vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023, CLB TP.HCM, CLB Đà Nẵng và CLB Bình Dương là 3 đội phải đua tranh né 1 suất rớt hạng ở 2 vòng đấu còn lại. Nhiều khả năng trận đấu giữa CLB TP.HCM với CLB Bình Dương ở lượt cuối sẽ là trận chung kết ngược.

Ở cuộc đua vô địch, CLB Công an Hà Nội (28 điểm) bất ngờ thất thủ 0-2 trước CLB Hải Phòng ngay trên sân Hàng Đẫy, chính thức mất ngôi đầu bảng xếp hạng về tay CLB Hà Nội (29 điểm). Cũng có 29 điểm nhưng CLB Thanh Hóa xếp nhì vì có hiệu số bàn thắng bại thấp hơn so với CLB Hà Nội. Tương tự, CLB Viettel cùng 28 điểm với đội Công an Hà Nội nhưng xếp hạng tư vì thua hiệu số bàn thắng bại so với đối thủ.

Văn Thanh cùng đội Công an Hà Nội mất ngôi đầu V-League 2023 khi thất thủ trước CLB Hải Phòng MINH TÚ

Vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 sẽ diễn ra vào các ngày 1, 2, 5.8 với các cặp đấu sau: CLB Viettel gặp CLB Bình Định, CLB Nam Định gặp CLB Công an Hà Nội, CLB Hà Tĩnh gặp CLB Thanh Hóa, CLB Hà Nội gặp CLB Hải Phòng (nhóm tranh vô địch); CLB HAGL gặp CLB TP.HCM, CLB Đà Nẵng gặp CLB SLNA, CLB Bình Dương gặp CLB Khánh Hòa (nhóm tranh trụ hạng).

Bảng xếp hạng sau vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023: