Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN xây ngôi đầu quá chắc, Ninh Bình cẩn thận kẻo…

Bảng xếp hạng V-League có gì hấp dẫn?

Trận cầu "nóng" nhất vòng 16 V-League giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và Ninh Bình đã không diễn ra hấp dẫn như kỳ vọng, khiến bảng xếp hạng V-League đã bắt đầu phân tầng rõ rệt ở nhóm đầu.

Trên sân nhà, Ninh Bình sớm nhận bàn thua ở phút thứ 2 sau sai lầm của trung vệ ngoại Patrick Marcelino. Tận dụng pha đỡ bóng lỗi của Marcelino, tiền đạo Alan Grafite đã bứt tốc rồi dứt điểm gọn gàng bằng chân trái đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm.

Ninh Bình (áo đỏ) thua CLB CAHN trên sân nhà ẢNH: MINH TÚ

Sang hiệp 2, CLB CAHN chơi phòng ngự phản công hợp lý, với các pha đan lát chuyển đổi trạng thái đẹp mắt. Phút 63, Lê Phạm Thành Long sút xa đẹp mắt từ khoảng cách hơn 30 m để nâng tỷ số lên 2-0.

Ở thế buộc phải tấn công, HLV Vũ Tiến Thành đã tung hàng loạt cầu thủ trẻ như Lê Văn Thuận, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt vào sân để gây sức ép. Nỗ lực của chủ nhà chỉ đổi lấy bàn gỡ ở phút 87 sau cú sút chân trái hiểm hóc của Phạm Gia Hưng. 10 phút cuối trận cũng là quãng thời gian hiếm hoi CLB CAHN không giữ được thế trận, nhưng CLB Ninh Bình đã không tận dụng thành công, dẫn đến thua 1-2 chung cuộc.

Highlight CLB Becamex TP.HCM 2-0 Hà Tĩnh: Tùng Quốc lập công

Ở trận còn lại, CLB Becamex TP.HCM thắng CLB Hà Tĩnh 2-0, qua đó tiếp tục đà vươn lên ở V-League.

Đánh bại CLB Ninh Bình, CLB CAHN xây chắc ngôi đầu với 38 điểm sau 15 vòng, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel (31 điểm) khoảng cách 7 điểm. Ninh Bình vẫn đứng thứ ba với 28 điểm, nhưng chỉ còn hơn Hà Nội (thứ tư) 1 điểm. Nguy cơ bật khỏi tốp 3 đang hiển hiện với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành, nếu không cải thiện phong độ (1 điểm trong 5 trận gần nhất).

Cuối cùng, CLB Công an TP.HCM hoàn tất tốp 5 với 23 điểm.

Bảng xếp hạng V-League ẢNH: VPF

Vị trí thứ 6 thuộc về Hải Phòng với 21 điểm, bằng Nam Định (hạng 7) nhưng xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Hà Tĩnh đứng hạng 8 với 20 điểm, trong khi SLNA (hạng 9) có 19 điểm.

Highlight Ninh Bình 1-2 CLB CAHN: Xây chắc ngôi đầu

Ở nhóm cuối, Becamex TP.HCM đứng hạng 10 với 18 điểm. HAGL đứng hạng 11 với 15 điểm, còn Thanh Hóa (hạng 12) có 13 điểm. Hai vị trí cuối cùng thuộc về Đà Nẵng (hạng 13, 12 điểm) và PVF-CAND (cuối bảng, 11 điểm).

Trong khi cuộc đua vô địch đang diễn ra một chiều với ưu thế rất lớn cho CLB CAHN, cuộc đua trụ hạng sẽ hấp dẫn đến phút cuối.

