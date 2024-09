Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đội CAHN gây thất vọng, rơi xuống vị trí khó ngờ

Trận đấu giữa đội CAHN và Thanh Hóa đã phải tạm dừng ở phút 17 do mưa to và sấm chớp, ảnh hưởng đến sự an toàn của các cầu thủ. Sau 35 phút, cầu thủ 2 đội trở lại sân khi mưa đã ngớt và không còn nhiều sấm chớp.

Lĩnh Nam