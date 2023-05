Bảng xếp hạng vòng 9 V-League 2023: CLB Thanh Hóa giữ vững ngôi đầu

Trước Viettel FC vừa khởi sắc, các cầu thủ CLB Thanh Hóa vẫn chơi rất hay trên sân nhà để chứng minh việc họ dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023 không phải do may mắn mà đến từ thực lực cùng tinh thần thi đấu quyết tâm, khát khao chiến thắng.

CLB Thanh Hóa giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 9 V-League 2023 VPF

Chiến thắng 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, trong đó ngoại binh Gustavo Santos hóa người hùng với cú đúp bàn thắng cuối trận giúp CLB Thanh Hóa tiếp tục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 9 V-League 2023.

Viettel FC (áo đỏ) không thể cản bước đội Thanh Hóa VPF

Với 21 điểm, thầy trò HLV Popov Velizar Emilov tạo khoảng cách an toàn 4 điểm so với đội xếp nhì là Công an Hà Nội, 5 điểm so với đội xếp hạng ba là CLB Hà Nội, 7 điểm so với đội xếp hạng tư và năm là Bình Định, Nam Định. Với cách biệt điểm số này, CLB Thanh Hóa ít nhất giữ được ngôi đầu sau 1 vòng đấu nữa.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, CLB TP.HCM sau trận thua 3-4 trước Hà Tĩnh, xếp cuối với 4 điểm. CLB Bình Dương cùng Đà Nẵng có cùng 5 điểm, tạm xếp ngay phía trên CLB TP.HCM.

CLB TP.HCM chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng sau vòng 9 V-League 2023 VPF

Vòng 10 V-League 2023 sẽ diễn ra vào các ngày 30, 31.5 và 1.6 với các cặp đấu: CLB Bình Định gặp Hải Phòng (18 giờ ngày 30.5, sân Quy Nhơn), Công an Hà Nội gặp Khánh Hòa (19 giờ 15 ngày 30.5, sân Hàng Đẫy), HAGL gặp Hà Nội (17 giờ ngày 31.5, sân Pleiku), Nam Định gặp Hà Tĩnh (18 giờ ngày 31.5, sân Thiên Trường), CLB TP.HCM gặp Đà Nẵng (19 giờ 15 ngày 31.5, sân Thống Nhất), Bình Dương gặp Thanh Hóa (17 giờ ngày 1.6, sân Bình Dương), Viettel FC gặp SLNA (19 giờ 15 ngày 1.6, sân Hàng Đẫy).

Bảng xếp hạng sau vòng 9 V-League 2023: