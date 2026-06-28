Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất hôm nay: Những tấm vé đi tiếp nghẹt thở

Lượt trận cuối cùng của các bảng J, K, L diễn ra sáng 28.6 đã khép lại vòng bảng World Cup 2026. 4 cái tên cuối cùng giành được tấm vé đi tiếp (so với cuối ngày 27.6 theo giờ Việt Nam) là: Croatia, CH Congo, Áo và Algeria.

Tại bảng L, đội tuyển Anh giành chiến thắng 2-0 trước Panama. Cùng giờ, Croatia đánh bại Ghana với tỷ số 2-1. Với kết quả này, "tam sư" đi tiếp vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng L khi có 7 điểm, hiệu số +4. Croatia "ngược dòng" để vào vòng trong với vị trí nhì bảng, có 6 điểm (hiệu số 0). Ghana cán đích với vị trí thứ ba (4 điểm và hiệu số 0), nhưng vẫn đủ điều kiện vào vòng 32 với tấm vé dành cho những đội hạng ba xuất sắc nhất.

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Ở trận đấu tranh ngôi đầu bảng K, Colombia hòa 0-0 với Bồ Đào Nha. Colombia giành vé đi tiếp với ngôi nhất, trong khi đội bóng của Cristiano Ronaldo vào vòng trong với vị trí thứ hai. Trận đấu lại của bảng K chứng kiến màn ngược dòng ngoạn mục của CH Congo để thắng Uzbekistan 3-1. Chiến thắng này giúp đội bóng châu Phi có được 4 điểm (hiệu số +1) sau 3 trận, qua đó giành vé đi tiếp khi nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Ngôi nhất bảng J thuộc về Argentina. Lionel Messi và các đồng đội có 3 trận toàn thắng vòng bảng. Tại trận đấu gần nhất, đội bóng xứ tango vượt qua Jordan với tỷ số 3-1. Messi lại ghi bàn, đưa đại diện Nam Mỹ đi tiếp với ngôi nhất bảng sau 3 trận toàn thắng. Màn so tài còn lại ở bảng J giữa Algeria và Áo diễn ra rất kịch tính, kết thúc với tỷ số 3-3. Hai đội này dắt tay nhau vào vòng trong.

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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất sau khi khép lại lượt trận cuối cùng của các bảng J, K, L:

Bảng xếp hạng các đội đứng ba có thành tích tốt nhất





Bảng xếp hạng các bảng đấu từ A, B, C, D, E, F, G, H, I: