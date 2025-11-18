Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bangladesh tuyên án tử hình cựu thủ tướng, đòi Ấn Độ dẫn độ
Video Thế giới

Bangladesh tuyên án tử hình cựu thủ tướng, đòi Ấn Độ dẫn độ

La Vi
La Vi
18/11/2025 12:17 GMT+7

Một tòa án Bangladesh đã tuyên án tử hình Thủ tướng bị phế truất Sheikh Hasina vì tội ác chống lại loài người vào ngày 17.11, khép lại phiên tòa kéo dài nhiều tháng kết tội bà đã ra lệnh đàn áp đẫm máu một cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo vào năm ngoái. Sean Hogan có thêm thông tin.

Bản án tử hình dành cho Thủ tướng Bangladesh bị phế truất Sheikh Hasina vào ngày 17.11 đã khép lại phiên tòa kéo dài nhiều tháng kết tội bà đã ra lệnh đàn áp đẫm máu một cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo vào năm ngoái.

Bà Hasina không có mặt tại tòa và đang sống lưu vong tại New Delhi.

Đây là vụ kiện tụng đình đám nhất chống lại một cựu lãnh đạo Bangladesh kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1971. Tòa án Bangladesh tuyên án tử hình vắng mặt bằng hình thức treo cổ với cựu Thủ tướng Hasina và cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan Kamal. Hiện chưa rõ ông Kamal ở đâu, nhưng Bangladesh nói cựu bộ trưởng này cũng đang ở Ấn Độ.

Sau khi có phán quyết, Bộ Ngoại giao Bangladesh ra tuyên bố "kêu gọi chính phủ Ấn Độ ngay lập tức dẫn độ hai người bị kết án này cho chính quyền Bangladesh".

Chính quyền Bangladesh cũng cảnh báo "việc cấp quy chế tị nạn cho những người này sẽ là hành động cực kỳ thiếu thân thiện và là sự xúc phạm đến công lý".

Tòa án Bangladesh tuyên án tử hình cho thủ tướng bị phế truất - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị tuyên án tử hình hôm 17.11

ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Ấn Độ sau đó cho biết đã có thông tin về phán quyết của tòa án Bangladesh, nhưng không đề cập trực tiếp tới khả năng dẫn độ bà Hasina. Bộ này ra tuyên bố khẳng định sẽ hành động "vì lợi ích tốt nhất của người dân Bangladesh, bao gồm hòa bình, dân chủ, hòa nhập và ổn định".

Theo cáo trạng, các công tố viên Bangladesh cho biết đã phát hiện bằng chứng về việc bà trực tiếp chỉ huy sử dụng vũ lực gây chết người để đàn áp cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết có tới 1.400 người có thể đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình từ tháng 7 đến tháng 8.2024, cùng hàng nghìn người khác bị thương.

Bà Hasina (78 tuổi) đã bị tuyên án chung thân vì các cáo buộc tội ác chống lại loài người và án tử hình vì các vụ giết người.

Đáp lại, bà Hasina nói rằng phán quyết này đến từ một "tòa án gian lận" đứng đầu là một chính phủ không được bầu ra.

Luật sư bào chữa của bà lập luận rằng các cáo buộc là vô căn cứ và có động cơ chính trị.

Tin liên quan

Máy bay đâm vào trường học Bangladesh, thương vong hơn 180 người

Máy bay đâm vào trường học Bangladesh, thương vong hơn 180 người

Ít nhất 19 người thiệt mạng và 164 người bị thương khi một máy bay huấn luyện của không quân Bangladesh đâm vào khuôn viên một trường học ở thủ đô Dhaka hôm 21.7 sau khi gặp sự cố kỹ thuật ngay sau khi cất cánh, một phát ngôn viên quân đội cho biết.

Khám phá thêm chủ đề

Bangladesh Sheikh Hasina Tử hình đàn áp biểu tình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận