Bangladesh tuyên án tử hình cựu thủ tướng, đòi Ấn Độ dẫn độ

Bản án tử hình dành cho Thủ tướng Bangladesh bị phế truất Sheikh Hasina vào ngày 17.11 đã khép lại phiên tòa kéo dài nhiều tháng kết tội bà đã ra lệnh đàn áp đẫm máu một cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo vào năm ngoái.

Bà Hasina không có mặt tại tòa và đang sống lưu vong tại New Delhi.

Đây là vụ kiện tụng đình đám nhất chống lại một cựu lãnh đạo Bangladesh kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1971. Tòa án Bangladesh tuyên án tử hình vắng mặt bằng hình thức treo cổ với cựu Thủ tướng Hasina và cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan Kamal. Hiện chưa rõ ông Kamal ở đâu, nhưng Bangladesh nói cựu bộ trưởng này cũng đang ở Ấn Độ.

Sau khi có phán quyết, Bộ Ngoại giao Bangladesh ra tuyên bố "kêu gọi chính phủ Ấn Độ ngay lập tức dẫn độ hai người bị kết án này cho chính quyền Bangladesh".

Chính quyền Bangladesh cũng cảnh báo "việc cấp quy chế tị nạn cho những người này sẽ là hành động cực kỳ thiếu thân thiện và là sự xúc phạm đến công lý".

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị tuyên án tử hình hôm 17.11

ẢNH: REUTERS

Bộ Ngoại giao Ấn Độ sau đó cho biết đã có thông tin về phán quyết của tòa án Bangladesh, nhưng không đề cập trực tiếp tới khả năng dẫn độ bà Hasina. Bộ này ra tuyên bố khẳng định sẽ hành động "vì lợi ích tốt nhất của người dân Bangladesh, bao gồm hòa bình, dân chủ, hòa nhập và ổn định".

Theo cáo trạng, các công tố viên Bangladesh cho biết đã phát hiện bằng chứng về việc bà trực tiếp chỉ huy sử dụng vũ lực gây chết người để đàn áp cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết có tới 1.400 người có thể đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình từ tháng 7 đến tháng 8.2024, cùng hàng nghìn người khác bị thương.

Bà Hasina (78 tuổi) đã bị tuyên án chung thân vì các cáo buộc tội ác chống lại loài người và án tử hình vì các vụ giết người.

Đáp lại, bà Hasina nói rằng phán quyết này đến từ một "tòa án gian lận" đứng đầu là một chính phủ không được bầu ra.

Luật sư bào chữa của bà lập luận rằng các cáo buộc là vô căn cứ và có động cơ chính trị.