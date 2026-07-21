Bánh canh tôm tít Thiên Ân - Hương vị đặc sản Nha Trang chinh phục thực khách

Điểm nổi bật của Thiên Ân nằm ở chất lượng nguyên liệu được tuyển chọn mỗi ngày. Tôm tít tươi sau khi sơ chế được hấp vừa chín để giữ trọn vị ngọt tự nhiên và độ chắc của thịt. Kết hợp cùng chả cá dai thơm, giò heo mềm, trứng cút và sợi bánh canh mềm mịn, mỗi tô bánh canh đều mang đến hương vị hài hòa, hấp dẫn ngay từ lần thưởng thức đầu tiên.

Nước dùng tại quán có vị ngọt thanh tự nhiên, trong nhưng vẫn đậm đà. Khi dùng kèm tiêu, hành lá, chanh và nước mắm ớt, hương vị càng trở nên tròn vị mà không tạo cảm giác ngấy. Đây cũng là yếu tố giúp nhiều thực khách nhớ mãi sau mỗi lần ghé quán.

Thiên Ân còn tạo thiện cảm nhờ không gian sạch sẽ, thoáng mát và phong cách phục vụ nhanh nhẹn. Quán mở cửa từ sáng đến tối, thuận tiện cho cả bữa sáng, bữa trưa lẫn bữa tối. Nếu có dịp khám phá ẩm thực Nha Trang, Bánh canh tôm tít Thiên Ân chắc chắn là địa chỉ đáng để bạn ghé trải nghiệm.