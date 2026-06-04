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Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Bánh dân gian Nam bộ: Giữ hồn quê, chinh phục giới trẻ

Duy Tân
Duy Tân
04/06/2026 11:15 GMT+7

Không rời xa cội nguồn, chị Trần Thị Lê Uyên khoác lên bánh dân gian Nam bộ diện mạo mới bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở đương đại.

Chị Uyên (32 tuổi ngụ phường Ninh Kiều, TP.Cần Cần Thơ) kể, với niềm đam mê đối với nghề làm bánh dân gian Nam bộ, chị không ngừng học hỏi kỹ thuật từ các nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm. Sau mỗi buổi học, chị không ngừng thử nghiệm để tìm hướng đi riêng, đưa những giá trị truyền thống hòa quyện với hơi thở sáng tạo đương đại.

'Khoác áo mới' cho bánh dân gian Nam bộ - Ảnh 1.

Chị Uyên “khoác áo mới” cho nhiều loại bánh dân gian

ẢNH: DUY TÂN

Khởi đầu chỉ với bánh da lợn, bánh bò, bánh khoai môn gân, đến nay chị Uyên đã phát triển hơn 20 dòng bánh dân gian với hương vị và kiểu dáng đa dạng, độc đáo, như bánh khoai mì chuối, bánh da lợn sầu riêng, bánh da lợn heo quay…

'Khoác áo mới' cho bánh dân gian Nam bộ - Ảnh 2.

Chị Uyên tạo việc làm cho 20 nhân viên

ẢNH: DUY TÂN

"Bánh da lợn truyền thống chỉ có lớp lá dứa và đậu xanh. Sau này, tôi kết hợp thêm màu từ lá cẩm, hoa đậu biếc để bánh bắt mắt hơn. Mỗi mùa sầu riêng, tôi sáng tạo thêm bánh da lợn sầu riêng để phù hợp khẩu vị của các bạn trẻ; hoặc bánh khoai môn gân được tạo hình heo quay cho lạ mắt, bánh, khoai mì chuối làm theo hình hoa để tăng sự thích thú cho khách hàng", chị Uyên chia sẻ.

'Khoác áo mới' cho bánh dân gian Nam bộ - Ảnh 3.

Đến nay, chị đã phát triển hơn 20 dòng bánh dân gian với đa dạng hương vị và kiểu dáng độc đáo

ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, chị Uyên còn tận dụng mạng xã hội để lan tỏa câu chuyện về bánh dân gian Nam bộ. Những thước phim, hình ảnh ghi lại quá trình làm bánh và giá trị văn hóa ẩn sau mỗi món ăn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem, góp phần đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

'Khoác áo mới' cho bánh dân gian Nam bộ - Ảnh 4.

Bánh bò tạo hình vỏ ngọc trai ngậm ngọc

ẢNH: DUY TÂN

Hiện cơ sở bánh dân gian của chị Uyên phát triển thành 2 chi nhánh tại Cần Thơ, thu hút đông đảo khách hàng là người địa phương và du khách. Vào các dịp cuối tuần hay lễ, tết, lượng khách tăng cao.

Sự phát triển của cơ sở không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần tạo sinh kế cho khoảng 20 lao động, phần lớn là phụ nữ và người trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, họ được hướng dẫn nghề, có thu nhập ổn định và từng bước cải thiện cuộc sống.

'Khoác áo mới' cho bánh dân gian Nam bộ - Ảnh 5.

Bánh khoai môn gân tạo hình heo quay

ẢNH: DUY TÂN

Lần đầu thưởng thức bánh tại cửa hàng, anh Trần Minh Khoa, du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ vì bánh dân gian ở đây có hình thức rất hiện đại, đẹp mắt mà giữ được hương vị truyền thống. Đặc biệt bánh da lợn sầu riêng và bánh khoai môn tạo hình rất ấn tượng".

Trong khi đó, chị Phạm Ngọc Hân (21 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều) cho biết: "Trước đây tôi ít ăn bánh dân gian vì nghĩ hơi đơn điệu, nhưng các sản phẩm ở đây có màu sắc đẹp, hương vị đa dạng nên rất dễ tiếp cận với người trẻ. Tôi thường mua về làm quà cho bạn bè".

'Khoác áo mới' cho bánh dân gian Nam bộ - Ảnh 6.

Bánh da lợn

ẢNH: DUY TÂN

Theo chị Uyên, nghề làm bánh dân gian đòi hỏi nhiều công sức và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Dù vất vả, nhưng niềm vui lớn nhất với chị là nhận được sự yêu thích và lời khen từ khách hàng. Đó cũng là động lực để chị tiếp tục sáng tạo và gắn bó với nghề.

'Khoác áo mới' cho bánh dân gian Nam bộ - Ảnh 7.

Bánh đúc

ẢNH: DUY TÂN

"Làm bánh thủ công cực hơn rất nhiều, nhất là bánh dân gian vì cần sự chỉn chu trong từng công đoạn. Nhưng khi khách hàng yêu thích sản phẩm của mình, tôi thấy mọi vất vả đều có ý nghĩa. Tôi mong có thể tiếp tục sáng tạo thêm nhiều dòng bánh mới để bánh dân gian đến gần hơn với người trẻ", chị Uyên bày tỏ.

Bằng sự bền bỉ và tình yêu dành cho ẩm thực truyền thống, chị Uyên từng bước đưa những chiếc bánh dân gian Nam bộ vượt ra khỏi khuôn khổ một món quà quê quen thuộc. Ngày nay, sản phẩm không chỉ được người dân địa phương ưa chuộng mà còn thu hút nhiều du khách tìm mua khi đến Cần Thơ.

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