Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' khủng hoảng tinh thần khi bị dọa tạt a xít

Mẹ Bảo An cho biết đã gửi đơn đến cơ quan chức năng vì liên tục bị chửi bới, vu khống, đe dọa bằng tin nhắn, cuộc gọi từ đối tượng lạ FBNV

Trao đổi với Thanh Niên, mẹ Bảo An cho biết bắt đầu từ tháng 1.2023, một người lạ liên tục chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự của giọng ca Xúc xắc xúc xẻ. Người này không chỉ lăng mạ nữ ca sĩ trên trang cá nhân mà còn gửi tin nhắn cho bạn bè, người quen, các fan của Bảo An với nội dung tương tự nhau.

Theo chia sẻ từ chị Ái Phương, nội dung tin nhắn, bình luận đều rất tục tĩu, vu khống nữ ca sĩ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông có gia đình. Mẹ bé Bảo An khẳng định đây hoàn toàn là đặt điều, vu khống. Những việc làm này không chỉ mang lại phiền toái đến cuộc sống, công việc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần Bảo An và người thân.

"Người này liên tục phát tán những thông tin sai sự thật đến người thân quen và nhà trường nơi con tôi đang học. Tôi không thể nghĩ được một con người bình thường có thể thốt ra những lời chửi bới nặng nề như thế, nó quá sức tưởng tượng với tôi chứ đừng nói là với Bảo An. Khi sự việc xảy ra, tôi đã tìm cách liên lạc với người đó, yêu cầu họ đưa ra bằng chứng vu khống con tôi, nhưng họ không đưa ra bằng chứng mà liên tục chửi rủa. Thậm chí, họ còn đe dọa tạt a xít, khủng bố tinh thần từ điện thoại, tin nhắn, các tài khoản mạng xã hội của Bảo An. Khi thấy hình ảnh Bảo An xuất hiện ở đâu là người này lại nhảy vào bình luận vu khống, chửi bới, nói những lời lẽ rất thô tục", mẹ bé Bảo An bức xúc kể.

Bảo An bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì những thông tin sai sự thật, xúc phạm, đe dọa từ người lạ FBNV

Chị Ái Phương cho biết vụ việc khiến Bảo An bị khủng hoảng tinh thần, mất ăn mất ngủ dẫn đến sức khỏe sa sút. Mẹ ca sĩ nhí cho hay: "Bé bị sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Dù tôi hạn chế cho con sử dụng mạng xã hội nhưng qua bạn bè, bé cũng đọc được những tin nhắn chửi bới, đặt điều về mình. Điều đó khiến bé hoang mang, lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Dạo gần đây, người đó còn dọa sẽ tạt a xít làm bé càng sợ hơn nữa. Tôi không hiểu sao người ta lại có thể làm ra sự việc như vậy".

Nhận thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, chị Ái Phương đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Toàn bộ những việc làm của người này đã được gia đình lưu giữ và nhờ văn phòng thừa phát lại lập vi bằng để làm bằng chứng phục vụ cho việc điều tra và xác minh của cơ quan chức năng. Mẹ Bảo An mong mỏi các cơ quan chức năng sớm can thiệp và xử lý để con gái được bảo vệ.

Bảo An tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006. Ca sĩ nhí này nổi lên sau MV Xúc xắc xúc xẻ, ghi hình khi cô bé mới 3 tuổi và được đăng tải trên YouTube đầu năm 2011. Đến nay, MV này đã đạt hơn 426 triệu view. Đây là MV thiếu nhi đầu tiên vượt mốc 200 triệu view. Bảo An còn là người nắm giữ 3 clip âm nhạc nằm trong số những clip Việt Nam đạt nhiều lượt xem nhất trên YouTube: Xúc xắc xúc xẻ, Mẹ ơi tại sao, Bé chút chít.