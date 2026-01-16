Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo Anh chọn Việt Nam vào top kỳ nghỉ tuyệt nhất thế giới năm 2026

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
16/01/2026 08:46 GMT+7

Tờ báo hàng đầu nước Anh Telegraph bình chọn 50 kỳ nghỉ dành cho gia đình tốt nhất năm 2026, trong đó có Việt Nam.

Năm 2026 hứa hẹn nhiều điều thú vị cho các gia đình, từ những kỳ nghỉ lấy cảm hứng từ Thế vận hội mùa đông đến những điểm đến mới nổi đầy hấp dẫn như Zimbabwe và Phần Lan xa xôi.

Dù bạn thích gì, dù con bạn ở độ tuổi nào và vào mùa nào, Telegraph đều đã tìm ra một chuyến đi để thỏa mãn niềm đam mê khám phá của gia đình. Dưới đây là một số kỳ nghỉ gia đình tuyệt vời nhất thế giới năm 2026.

Báo Anh chọn Việt Nam vào top kỳ nghỉ gia đình tuyệt vời nhất năm 2026 - Ảnh 1.

Phố đường tàu Hà Nội trên báo Anh Telegraph

ẢNH: MariaUspenskaya

Đối với kỳ nghỉ hè, Việt Nam là lựa chọn không thể bỏ qua để có những kỷ niệm đẹp. Theo Telegraph, kỳ nghỉ ở Việt Nam phù hợp nhất cho trẻ em và thanh thiếu niên. Ở Việt Nam, các công ty du lịch đang tập trung nhiều vào những trải nghiệm chung trong năm 2026, chẳng hạn Công ty Kuoni có chương trình du lịch gia đình Việt Nam kéo dài hai tuần đáp ứng mọi tiêu chí. Bao gồm các hoạt động (tùy chọn) như đi thuyền rồng và học may mặc ở Huế, cũng như làm đèn lồng Hội An và lớp học nấu ăn ở Hà Nội.

Tại châu Á, bên cạnh Việt Nam, danh sách còn có 3 chương trình khác, bao gồm khám phá thiên nhiên hoang dã Borneo (Indonesia), phù hợp nhất cho thanh thiếu niên với các kỳ nghỉ giữa tháng 10. Ở đây, du khách có cơ hội ngắm nhìn tinh tinh, gấu mặt trời và khỉ mũi dài trong chuyến phiêu lưu khám phá động vật hoang dã dành cho gia đình của Explore, đưa bạn vào rừng mưa nhiệt đới vùng Sabah trước khi đến rạn san hô của đảo Ara Dinawan.

Hay ghé thăm quê hương của những thợ săn quỷ ở Hàn Quốc. Cơn sốt K-Pop Demon Hunters vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và tháng 10 là thời điểm lý tưởng để ghé thăm Hàn Quốc. Đối với những du khách có kỳ nghỉ giữa kỳ hai tuần, tour du lịch Làn sóng Hàn Quốc của Inside Asia sẽ đưa khách đến trung tâm của ngành công nghiệp điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc với một buổi học nhảy K-Pop, chuyến đi đến Công viên chủ đề phim Hapcheon và một đêm ở Làng Hanok Jeonju - địa điểm nổi tiếng của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Một chương trình ở châu Á khác cũng vào top điểm đến cho gia đình năm 2026 là rèn luyện sức khỏe tại Thái Lan, phù hợp nhất cho lứa tuổi thiếu niên, vào đầu năm. Xu hướng đam mê thể dục thể thao vẫn tiếp tục thịnh hành trong năm 2026 và các gia đình đang cùng nhau lựa chọn những kỳ nghỉ chăm sóc sức khỏe. Tại RXV Wellness, nằm bên bờ sông Tha Chin gần Bangkok, du khách có thể tham gia các chương trình như vẽ diều, nặn đất sét và tập muay Thái...

