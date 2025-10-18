Báo Anh: Doanh nhân phương Tây 'chấn động' sau khi thăm nhà máy Trung Quốc

Các doanh nhân trong ngành ô tô và năng lượng xanh của phương Tây đã vô cùng bất ngờ sau các chuyến thăm Trung Quốc gần đây, theo chuyên trang khoa học công nghệ Futurism ngày 14.10.

"Đó là khoảnh khắc choáng ngợp nhất mà tôi từng thấy. Giá thành và chất lượng xe của họ là vượt trội nhiều so với những gì tôi thấy tại phương Tây", tờ The Telegraph hôm 12.10 dẫn lời Tổng giám đốc điều hành Jim Farley của hãng Ford nói hồi tháng 7 sau khi thăm một loạt nhà máy sản xuất ô tô tại Trung Quốc.

Doanh nhân phương Tây ‘bàng hoàng’ sau khi thăm nhà máy Trung Quốc

Theo tờ báo Anh, các doanh nhân phương Tây lo ngại ngành công nghiệp sản xuất với mức độ tự động hóa cao của Trung Quốc có thể nhanh chóng khiến phương Tây bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là mảng xe điện.

"Chúng tôi đang trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc, không chỉ về xe điện. Và nếu chúng tôi thua, chúng tôi không còn tương lai tại Ford", ông Farley nói với The Verge hồi tháng 9. Ông Farley không phải là người duy nhất "run rẩy" sau chuyến công tác tại Trung Quốc.

Ông Andrew Forrest, nhà sáng lập công ty khai khoáng Fortescue nói rằng đã quyết định từ bỏ kế hoạch mở dây chuyền sản xuất xe điện sau chuyến thăm các cơ sở tại Trung Quốc. "Không có người nào cả, mọi thứ hoàn toàn tự động", ông nói với The Telegraph.

Cánh tay robot lắp ráp xe tại dây chuyền sản xuất xe điện của công ty Leapmotor tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) ẢNH: REUTERS

Ông Greg Jackson, Tổng giám đốc nhà cung cấp năng lượng Octopus của Anh, kể lại rằng đã nhìn thấy những "nhà máy bóng đêm" với robot làm hầu hết công việc liên tục, chẳng cần bật đèn. "Bạn cảm nhận được sự thay đổi, khi sự cạnh tranh của Trung Quốc đã chuyển từ lực lượng lao động được chính phủ trợ giá và lương thấp sang số lượng lớn kỹ sư được đào tạo và có tay nghề cao đang liên tục đổi mới", ông Jackson nói.

Chiến lược của Trung Quốc

Theo số liệu của Liên đoàn Robot học quốc tế (IFR), Trung Quốc đã triển khai số lượng robot công nghiệp nhiều hơn Mỹ, Đức và Anh.

Việc này không chỉ nhằm giúp giảm chi phí nhân công để giữ biên lợi nhuận cao, mà còn nhằm phục vụ một chiến lược dài hạn hơn.

Cụ thể, Trung Quốc đang trong quá trình già hóa dân số với nguồn lao động sẽ giảm mạnh trong tương lai. Vì vậy, họ chủ động đẩy mạnh tự động hóa để bù đắp thiếu hụt nhân công và đạt lợi thế cạnh tranh, theo nhà phân tích Rian Whitton của hãng phân tích Bismarck Analysis.

Nhân viên hãng AgiBot thử nghiệm robot hình người tại nhà máy ở Thượng Hải hồi tháng 3 ẢNH: REUTERS

"Tự động hóa nếu được triển khai tốt có thể nâng cao năng suất của nền kinh tế. Và nếu Trung Quốc đang cực kỳ tốt ở việc này, thì chúng ta nên thử đuổi theo bởi cũng như Trung Quốc, nhiều nước châu Âu đang già đi", kinh tế gia trưởng Sander Tordoir tại Trung tâm Cải cách châu Âu cảnh báo.

Ngoài xe điện, Bắc Kinh còn thúc đẩy áp dụng trí tuệ nhân tạo trong kế hoạch 10 năm nhằm biến đó thành động cơ tăng trưởng chính cho sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, chương trình không gian của Trung Quốc đã có những bước tiến lớn, gây lo ngại từ Mỹ về việc bị đánh bại trong cuộc đua trở lại mặt trăng.