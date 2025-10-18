Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Báo Anh: Doanh nhân phương Tây 'chấn động' sau khi thăm nhà máy Trung Quốc

Vi Trân
Vi Trân
18/10/2025 10:27 GMT+7

Robot đã giúp đưa Bắc Kinh lên vị thế thống trị trong nhiều ngành công nghiệp và khiến giới doanh nhân phương Tây lo ngại sau khi thăm Trung Quốc.

Các doanh nhân trong ngành ô tô và năng lượng xanh của phương Tây đã vô cùng bất ngờ sau các chuyến thăm Trung Quốc gần đây, theo chuyên trang khoa học công nghệ Futurism ngày 14.10.

"Đó là khoảnh khắc choáng ngợp nhất mà tôi từng thấy. Giá thành và chất lượng xe của họ là vượt trội nhiều so với những gì tôi thấy tại phương Tây", tờ The Telegraph hôm 12.10 dẫn lời Tổng giám đốc điều hành Jim Farley của hãng Ford nói hồi tháng 7 sau khi thăm một loạt nhà máy sản xuất ô tô tại Trung Quốc.

Doanh nhân phương Tây ‘bàng hoàng’ sau khi thăm nhà máy Trung Quốc

Theo tờ báo Anh, các doanh nhân phương Tây lo ngại ngành công nghiệp sản xuất với mức độ tự động hóa cao của Trung Quốc có thể nhanh chóng khiến phương Tây bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là mảng xe điện.

"Chúng tôi đang trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc, không chỉ về xe điện. Và nếu chúng tôi thua, chúng tôi không còn tương lai tại Ford", ông Farley nói với The Verge hồi tháng 9. Ông Farley không phải là người duy nhất "run rẩy" sau chuyến công tác tại Trung Quốc.

Ông Andrew Forrest, nhà sáng lập công ty khai khoáng Fortescue nói rằng đã quyết định từ bỏ kế hoạch mở dây chuyền sản xuất xe điện sau chuyến thăm các cơ sở tại Trung Quốc. "Không có người nào cả, mọi thứ hoàn toàn tự động", ông nói với The Telegraph.

Các doanh nhân phương Tây 'run rẩy' sau khi thăm nhà máy Trung Quốc - Ảnh 1.

Cánh tay robot lắp ráp xe tại dây chuyền sản xuất xe điện của công ty Leapmotor tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)

ẢNH: REUTERS

Ông Greg Jackson, Tổng giám đốc nhà cung cấp năng lượng Octopus của Anh, kể lại rằng đã nhìn thấy những "nhà máy bóng đêm" với robot làm hầu hết công việc liên tục, chẳng cần bật đèn. "Bạn cảm nhận được sự thay đổi, khi sự cạnh tranh của Trung Quốc đã chuyển từ lực lượng lao động được chính phủ trợ giá và lương thấp sang số lượng lớn kỹ sư được đào tạo và có tay nghề cao đang liên tục đổi mới", ông Jackson nói.

 Chiến lược của Trung Quốc

Theo số liệu của Liên đoàn Robot học quốc tế (IFR), Trung Quốc đã triển khai số lượng robot công nghiệp nhiều hơn Mỹ, Đức và Anh.

Việc này không chỉ nhằm giúp giảm chi phí nhân công để giữ biên lợi nhuận cao, mà còn nhằm phục vụ một chiến lược dài hạn hơn.

Cụ thể, Trung Quốc đang trong quá trình già hóa dân số với nguồn lao động sẽ giảm mạnh trong tương lai. Vì vậy, họ chủ động đẩy mạnh tự động hóa để bù đắp thiếu hụt nhân công và đạt lợi thế cạnh tranh, theo nhà phân tích Rian Whitton của hãng phân tích Bismarck Analysis.

Các doanh nhân phương Tây 'run rẩy' sau khi thăm nhà máy Trung Quốc - Ảnh 2.

Nhân viên hãng AgiBot thử nghiệm robot hình người tại nhà máy ở Thượng Hải hồi tháng 3

ẢNH: REUTERS

"Tự động hóa nếu được triển khai tốt có thể nâng cao năng suất của nền kinh tế. Và nếu Trung Quốc đang cực kỳ tốt ở việc này, thì chúng ta nên thử đuổi theo bởi cũng như Trung Quốc, nhiều nước châu Âu đang già đi", kinh tế gia trưởng Sander Tordoir tại Trung tâm Cải cách châu Âu cảnh báo.

Ngoài xe điện, Bắc Kinh còn thúc đẩy áp dụng trí tuệ nhân tạo trong kế hoạch 10 năm nhằm biến đó thành động cơ tăng trưởng chính cho sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, chương trình không gian của Trung Quốc đã có những bước tiến lớn, gây lo ngại từ Mỹ về việc bị đánh bại trong cuộc đua trở lại mặt trăng.

Tin liên quan

Trung Quốc đẩy mạnh robot tích hợp AI cho hoạt động sản xuất

Trung Quốc đẩy mạnh robot tích hợp AI cho hoạt động sản xuất

Trung Quốc đang hướng đến đẩy mạnh các loại robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để có thể làm thay các hoạt động của con người.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc tự động hóa robot phương Tây xe điện già hóa dân số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận