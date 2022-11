Báo Anh đưa khách sạn 6 sao của Vạn Thịnh Phát vào top tốt nhất Việt Nam

Dãy núi xanh rì, bờ biển ngoạn mục, bãi biển cát trắng trải dài, những thành phố sôi động, truyền thống văn hóa phong phú và ẩm thực tuyệt vời khiến Việt Nam trở thành điểm đến cuốn hút. So với các quốc gia khác trong khu vực, Việt Nam là điểm đến khá mới, còn nhiều điều để du khách khám phá. Ngành khách sạn cũng đang phát triển, bùng nổ với những ý tưởng sáng tạo mới mẻ để thu hút khách du lịch quốc tế.

Đứng vị trí thứ nhất trong danh sách là Four Seasons Resort Hội An. Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế này có vị trí đắc địa trên bãi biển nằm giữa Đà Nẵng trẻ trung năng động và phố cổ Hội An cuốn hút. Có những khoảng không gian sang trọng, với những khu vườn nhiệt đới thơm ngát hoa lá để du khách lang thang, hồ bơi vô cực ba tầng để nằm dài phơi nắng và bãi biển cát trắng rộng lớn trong khu nghỉ. Spa hoàn hảo nằm bên bờ hồ bí mật giữa vườn cây và các biệt thự lớn trang nhã có sân vườn riêng; các căn biệt thự biệt lập có tầm nhìn ra biển với hồ bơi nước ấm riêng...

Capella Hanoi ở vị trí thứ ba. Nằm trong khu phố cổ, cách Nhà hát Lớn Hà Nội vài bước chân, xây dựng theo phong cách tân cổ điển Pháp. Khách sạn được thiết kế bởi kiến trúc sư tài danh Bill Bensley, 47 phòng trang trí theo cảm hứng của sân khấu opera, rực rỡ với nhung đỏ, lụa quý và gỗ đen; những bức tranh tường vẽ bằng tay có nội dung liên quan đến opera…

Khách sạn được cho là 6 sao Reverie Saigon nằm ở trung tâm quận 1, TP.HCM, đứng vị trí thứ 8. Tờ báo mô tả, khách sạn mang tới cho du khách trải nghiệm gần như siêu thực khi bước vào bên trong và bỏ lại phía sau những con phố sôi động của đô thị nhộn nhịp nhất đất nước. Những tông màu kem, xanh lam, đen và be trộn lẫn một cách choáng ngợp với đèn chùm hoa cầu vồng và ghế sofa mạ vàng. Các phòng ngủ có tông vàng với những chiếc đầu giường phủ nhung quá khổ, gương tráng men nứt và ghế dài bên cửa sổ. Khách sạn có đội xe Bentley để đưa du khách tham quan thành phố.





Vị trí thứ 10 của JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa. Khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc này được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, “khuôn viên” có kiến ​​trúc kiểu lâu đài và bể bơi hình vỏ sò. Các phòng rực rỡ ánh sáng, phòng tắm lát đá cẩm thạch và ban công - nơi bạn có thể uống những tách cà phê Việt Nam đậm đà trong khi ngắm nhìn vịnh biển xanh bạc hà lộng gió.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula, Đà Nẵng, ở vị trí 13. Những chú voọc chà vá chân nâu dễ thương hiện diện xung quanh khu nghỉ chỉ là một trong số hàng ngàn loài động thực vật sinh sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, bao quanh Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula. Khu nghỉ dưỡng là thỏi nam châm thu hút giới nhà giàu và người nổi tiếng. Khu nghỉ gồm 244 phòng và biệt thự nằm ven sườn núi nhìn xuống dải cát trắng ngà mềm mại bên biển khơi.

Nằm ở vị trí 16 là Khu sinh thái Topas, trên những ngọn đồi ruộng bậc thang ở Vườn quốc gia Hoàng Liên. Ở độ cao 950m so với mực nước biển, 41 nhà nghỉ bằng gỗ có nội thất tối giản lấy cảm hứng từ vùng Scandinavia, với những bức tường đá lộ ra ngoài, đồ nội thất bằng mây và cửa kính có tầm nhìn ngoạn mục quan cảnh núi non hùng vĩ. Chưa hết, hai bể bơi vô cực hình cánh cung tuyệt đẹp là nơi du khách không chỉ bơi lội mà còn chụp ảnh check-in.

Các khách sạn, khu nghỉ còn lại trong danh sách gồm: Bãi San Hô, Phú Yên; Amanoi, Ninh Thuận; Tam Cốc Garden Resort, Ninh Bình; An Lam Retreat, Ninh Vân Bay, Khánh Hòa; Six Sense, Côn Đảo; Sofitel Legend Metropole Hà Nội; Azerai La Residence, Huế; Anantara Quy Nhơn; Six Sense Ninh Van Bay, Khánh Hòa; Regent Phú Quốc.