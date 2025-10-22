Báo Anh gọi Long Thành là một trong những sân bay lớn nhất thế giới

"Bên trong siêu sân bay trị giá 9,5 tỉ bảng Anh, chuẩn bị trở thành một trong những sân bay lớn nhất thế giới" là tiêu đề của bài viết trên báo Anh Daily Mail mới đây.

Thường được coi là một trong những điểm đến du lịch tiết kiệm nhất thế giới, Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng mức độ phổ biến trong những năm gần đây.

Ngành du lịch Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025. Theo Market Research Vietnam, đến giữa năm, lượng khách đến Việt Nam đạt 10,7 triệu lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024. Còn trong 9 tháng qua, Việt Nam thu hút 15,4 triệu khách quốc tế, tăng 21,5%, nằm trong nhóm tăng trưởng du khách hàng đầu thế giới.

Hình ảnh sân bay Long Thành trên báo Anh

Vì thế, sân bay mới được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều khách du lịch hơn và sẽ trở thành sân bay lớn nhất cả nước, dự kiến mở cửa vào năm 2026, sau nhiều năm xây dựng.

Với tổng vốn đầu tư hơn 336.000 tỉ đồng (9,5 tỉ bảng Anh, tương đương 16 tỉ USD), sân bay sẽ có ba nhà ga cùng với bốn đường băng. Sảnh chờ chính sẽ có mái kính cao 82m hình hoa sen.

Sân bay tọa lạc trên khu đất rộng 5.000 ha tại Long Thành, dự kiến sẽ thay thế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hiện tại, với các chuyến bay quốc tế được chuyển đến. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi đó chỉ có thể phục vụ các chuyến bay nội địa và chặng ngắn quốc tế.

Sân bay Long Thành đến khi hoàn thành có thể đón tới 100 triệu hành khách mỗi năm - với giai đoạn đầu tiên là khoảng 25 triệu. Qua đó biến nơi đây thành một trong những sân bay lớn nhất thế giới - cạnh tranh với các sân bay ở Dubai và Dallas, Mỹ.

Nhà ga thứ tư và đường băng thứ tư cũng hy vọng sẽ được xây dựng và hoàn thành vào năm 2035. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là đơn vị chính phát triển dự án.

Vị trí của sân bay mới nằm xa hơn, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km. Một phần trong kế hoạch xây dựng sân bay là việc mở rộng đường cao tốc kết nối với thành phố, cũng như một tuyến tàu điện ngầm mới và tàu cao tốc.

Sân bay đang được phát triển theo ba giai đoạn, giai đoạn đầu tiên dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Các giai đoạn sau sẽ tiếp tục mở rộng, dự kiến hoàn thành vào năm 2035.

Top 10 sân bay lớn nhất thế giới:

Sân bay Long Thành được coi là một trong những sân bay lớn nhất thế giới, đứng thứ 6 về diện tích khi hoàn thành (50 km2). Top 10 sân bay lớn nhất thế giới tính theo diện tích hiện có:

1. King Fahd (DMM) - Dammam, Saudi Arabia (776 km2)

2. Denver (DEN) - Mỹ (135,7 km2)

3. Dallas/Fort Worth (DFW) - Dallas, Mỹ (69,6 km2)

4. Orlando (MCO) - Mỹ (69 km2)

5. Washington Dulles (IAD) - Washington D.C., Mỹ (52,6 km2)

6. Beijing Daxing (PKX) - Bắc Kinh, Trung Quốc (47 km2)

7. George Bush (IAH) - Houston, Mỹ (44,5 km2)

8. Thượng Hải Phố Đông (PVG) - Trung Quốc (40 km2)

9. Cairo (CAI) - Ai Cập (37 km2)

10. Suvarnabhumi (BKK) - Bangkok, Thái Lan (32,4 km2)