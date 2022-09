Bảo Anh: Tôi sẵn sàng dự đám cưới Hồ Quang Hiếu

Diễn với Lãnh Thanh thích hơn với Quốc Trường

* Xin chào Bảo Anh, khi ra mắt MV Từng là của nhau, điều chị mong muốn nhất sản phẩm lần này là gì?

- Ca sĩ Bảo Anh: Tôi biết sau những cuộc tình, phụ nữ sẽ chịu nhiều tổn thương, đổ vỡ và tôi cũng từng như thế. Nên tôi muốn mọi người nhìn những cuộc chia ly ở một góc độ khác. Đó là hãy yêu bản thân nhiều hơn và có cái nhìn bao dung về chuyện tình cũ để có được sự bình yên. Vì khi mình trách móc hay đau khổ, người mệt nhất cũng là bản thân.

* Chị nghĩ điều gì khiến sản phẩm này có tính cạnh tranh hơn ở thị trường hiện nay?

- Tôi chưa bao giờ so sánh sản phẩm của mình với những sản phẩm trên thị trường. Tôi chỉ so mình với chính mình trước đây. Có thể thấy, những bài ballad của tôi trước đây có nhiều sự u sầu, ray rứt và nặng về tâm lý. Nhưng sau thời gian tôi trưởng thành và có những suy nghĩ khác hơn về cuộc đời, vẫn là cảm xúc đó nhưng tôi thể hiện theo cách bình yên hơn. Thật sự, mọi người thường nghĩ rằng mọi quyết định đều phải có lý do gì đó, nhưng đôi khi nó chẳng có lý do gì cả. Chỉ đơn giản là tại thời điểm này tôi đã đủ cảm xúc để quay lại với dòng nhạc mà mình từng thành công.

* Thông điệp của MV là “Tôi sẵn sàng làm bạn với người yêu cũ”, nhưng chị có lo lắng khi mình đối mặt với người cũ ngoài đời thực, mình sẽ không thể cư xử bình thường được?

- Tôi thấy tình yêu một khi đã hết là hết, mình sẽ chuyển qua một dạng tình cảm khác, có thể là tình bạn. Khi mình đủ trưởng thành và gặp lại người cũ thì mình biết bản thân phải rõ ràng với mối quan hệ đó. Mình có thể làm bạn với một người xa lạ, vậy tại sao không thể làm bạn với một người mình từng rất yêu thương. Tôi có thể gặp lại và trong tâm thế sẵn sàng nói chuyện, còn nếu nói là tình bạn, nó là cái gì đó rất thân thiết. Tâm thế của tôi vẫn cư xử với họ một cách nhẹ nhàng và bình thản.

* Bảo Anh có thể chia sẻ thêm về yếu tố nữ quyền trong các sản phẩm âm nhạc của mình?

- Tôi là phụ nữ nên tôi rất yêu phụ nữ. Tôi thấy bên trong mình vẫn có một phần yếu đuối và tôi biết người khác cũng vậy, chỉ là họ quá mạnh mẽ để che lấp đi. Trong xã hội, tư duy trọng nam khinh nữ có từ lâu rồi, kể cả ở Mỹ người ta cũng đi đòi bình đẳng giới và ở Việt Nam vẫn tồn tại những điều đó. Cho nên, tôi muốn góp một phần sức của mình để đấu tranh cho nữ quyền.

* Vì sao chị chọn Lãnh Thanh mà không phải là Quốc Trường?

- Mọi người cứ nghĩ rằng người quen sẽ hợp tác dễ hơn và có "phản ứng hóa học" hiệu quả. Nhưng thật ra khi đã quá quen với nhau thì sẽ có nhiều thứ không còn cảm giác thú vị nữa. Giống như ăn cơm mà cứ ngày nào cũng có món ăn đó thì sẽ chán, nên mình phải đổi khẩu vị. Bạn bè với nhau quá lâu nên khi đóng MV tôi cần một cảm xúc khác. Không phải là không nhập vai được mà chúng tôi lại trông như đang “diễn”. Vì 10 năm làm bạn thân thiết, cứ gặp nhau là mình cứ tự nhiên như thế. Tuy nhiên, khi phải làm khác đi, có nghĩa là chúng tôi đang cố gồng lên để diễn.

* Chị và Lãnh Thanh lấy cảm xúc như thế nào để có thể diễn nhiều cảnh chạm môi đến như vậy?

- Thường những cảnh quay dắt nhau đi trên đồi thông, vui cười, ôm nhau… sẽ được quay trước để tạo sự gần gũi. Sau đó, chúng tôi mới diễn được những cảnh sâu hơn nữa, chứ kêu vào hôn nhau liền là không làm được. Đó là cách lấy tâm lý. Thật ra, giữa đàn ông và phụ nữ chắc chắn phải có những cảm xúc đặc biệt mà chưa cần đến cái gọi là tình yêu. Thêm nữa, tôi biết mình đang làm việc nên phải hoàn thành nó. Chúng tôi cũng quay đi quay lại nhiều lần vì có những lúc chuẩn bị tới đoạn hôn là tôi né. Lúc đó, đạo diễn cũng kêu trời vì cảnh quay đang hay, mà lúc đó trời gần tối rồi nên đạo diễn hối thúc để đoàn phim nghỉ ngơi.

* Vậy chị diễn với Quốc Trường hay Lãnh Thanh thích hơn?

- Diễn với Lãnh Thanh thích hơn chứ, tôi và anh Trường đã nhìn nhau 10 năm, chán muốn chết (cười). Thêm nữa, khi cả hai vào diễn sẽ đùa giỡn và không nghiêm túc. Cho nên, lúc đóng phim Bẫy ngọt ngào phải làm tâm lý nhiều lắm mới diễn được. Thật sự, anh Quốc Trường muốn đóng MV của tôi từ rất lâu, nhưng tôi không biết tại sao lại không mời. Chắc do bạn lâu năm quá nên tôi không bao giờ nghĩ đến lựa chọn đó. Còn đối với Bẫy ngọt ngào, tôi lại nghĩ anh Trường phù hợp với vai diễn đó vì anh ấy hay thủ vai dạng hư đốn.

* Có khi nào chị cảm thấy khó chịu khi mọi người tích cực “đẩy thuyền” cho chị và Quốc Trường?

- Không có gì khó chịu cả, vì ai cũng có quyền tưởng tượng trong đầu một điều gì đó và làm sao mình ép họ không nghĩ như thế nữa. Thật ra, tôi thấy mình và anh Quốc Trường đúng là đẹp đôi thật nên mọi người muốn hai người "về một nhà" cũng bình thường thôi. Anh Trường trước giờ vẫn hay đùa rằng anh ấy chưa lấy vợ vì có Bảo Anh rồi (cười).





* Suốt 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Bảo Anh có hài lòng với vị trí mình đang có?

- Tôi nghĩ mình sẽ trả lời câu hỏi này theo hướng khác, tôi hài lòng nếu như mình còn yêu nghệ thuật, và còn hết mình với nó. Ngược lại, khi mình đạt được một vị trí nào đó mà không cảm thấy điều đó là đủ, vậy nó vẫn là thiếu. Đôi khi, vị trí Top 1, Top 2 ở một bảng xếp hạng nào đó mang lại cho chúng ta cảm giác ảo tưởng rằng bản thân đang thành công. Tuy nhiên, sâu hơn nữa là mình phải tìm ra được con người của mình trong âm nhạc. Tôi phải làm được những gì thật sự muốn làm và có hứng thú với việc làm đó.

* Không ít người có khao khát được khán giả gọi mình với danh xưng “nữ hoàng” của một dòng nhạc nào đó, Bảo Anh có muốn đạt được điều đó?

- Tôi nghĩ tất cả danh xưng không bao giờ có thể thay thế được vị trí của mình trong lòng khán giả. Thực sự, đối với tôi, tình cảm của khán giả mới là điều quan trọng nhất. Đó là lý do tại sao có những người nghệ sĩ đã làm việc nhiều năm, ở trong nghề cũng lâu mà đến một thời điểm họ không còn năng suất như trước nhưng tình cảm của khán giả vẫn như thế. Đó mới là quan trọng. Tôi nghĩ với công nghệ quảng cáo, truyền thông số như hiện tại, việc có được sự nổi tiếng không khó.

Tôi mừng khi Hồ Quang Hiếu tìm được hạnh phúc

* Trong nhiều năm hoạt động giải trí, điều gì giúp Bảo Anh vượt qua tất cả cám dỗ như tiền bạc, vật chất, danh vọng…?

- Tôi nghĩ đó là phần giác ngộ của mỗi người. Tôi không phán xét vì có những người lựa chọn điều đó và nó cũng bình thường thôi. Còn tôi tôn trọng cảm xúc của mình, tôi hiểu được rằng bản thân đang ở trong cõi tạm và hào quang này cũng là tạm, mọi thứ đều là tạm bợ cả. Cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó, vậy tại sao chúng ta phải khổ sở đánh đổi bản thân lấy những thứ phù du đó để làm gì. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là được sống là chính mình và không phải đánh đổi cảm xúc với bất kì điều phù du nào.

Đôi khi, tôi cũng tự hỏi bản thân tại sao mình không lựa chọn sự đánh đổi đó để con đường mình đi dễ dàng hơn thay vì đi một mình và gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi nhận ra nếu như đánh đổi thì bản thân là người không hạnh phúc nhất. Tôi không thể nằm vui vẻ trên đống tiền mà mình đánh mất đi cảm xúc của bản thân. Tôi không phải là kiểu người như vậy, chứ tôi thấy có nhiều người chấp nhận đánh đổi cảm xúc để lấy những thứ vật chất ngoài kia. Tôi cảm thấy họ quá mạnh mẽ chứ tôi không dám nói là mình hay ho gì. Tôi không chiến thắng được cảm xúc, làm sao bắt tôi ở bên cạnh một người mà tôi không yêu chỉ vì người đó nhiều tiền. Như thế, chỉ có nước chết đi cho xong chứ tôi không làm được. Thêm nữa, ai cũng cần có cuộc sống, tự do riêng, tôi không thể sống bằng tiền của người khác được.

* Bảo Anh từng khát khao có một mái ấm gia đình chưa?

- Thật ra, có con là điều tôi rất thích nhưng chồng thì lại không. Đến một giai đoạn nào đấy, phụ nữ sẽ thích có con nhưng tôi lại chưa muốn lấy chồng. Tôi nghĩ hình mẫu của mình là một người có tư duy tương đồng, đó là điều quan trọng nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ tài chính là cái tiên quyết trong tình cảm vì từ trước đến giờ tôi vẫn có thể làm mọi thứ một mình mặc dù hơi mệt. Nếu người đó cùng tư duy và có thêm tài chính thì tốt còn không có thì thôi.

* Vừa qua, anh Hồ Quang Hiếu xác nhận có bạn gái và muốn lập gia đình, chị cảm thấy như thế nào khi nghe thông tin này?

- Tôi thấy mừng vì anh Hiếu cũng đến tuổi và đã tìm được tình yêu. Kể cả đó là người yêu cũ, người mình quen biết hay bất kì ai đó trong cuộc sống này tìm được hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy mừng cho họ.

* Vậy chị có sẵn sàng dự đám cưới của người yêu cũ không?

- Bình thường thôi! Điều quan trọng là người ta cảm thấy thế nào đối với sự có mặt của mình. Vì điều này rất khó, dù mình sẵn sàng tham dự nhưng tôi phải nghĩ đến cảm xúc của người trong cuộc nữa. Có thể, anh Hiếu thoải mái để mời nhưng vợ của anh Hiếu lại suy nghĩ khác vì mình không biết họ là người như thế nào. Thật ra, tốt nhất mình nên khéo léo từ chối, còn nếu tôi quen biết cả hai vợ chồng và tính cách của họ cũng giống mình, thoải mái và hiểu vấn đề thì tôi có thể cân nhắc. Thật ra, khi quyết định một vấn đề gì đó, tôi phải suy nghĩ rất nhiều chứ không phải mình cảm thấy bình thường là được.

* Bảo Anh cũng có công việc kinh doanh riêng và nó có thể trở thành mục tiêu tấn công của một số TikToker không chân chính. Chị có những phương án dự phòng nào để tránh trường hợp như thế không?

- Tôi nghĩ lo sợ cũng chẳng được gì, việc gì tới mình sẽ xử lí nó. Tôi nghĩ những người như thế cũng không tồn tại được lâu vì công việc của họ không có gì đáng chú ý ngoài chuyện đi đạp đổ tâm sức của người khác. Nói chung, tôi cũng có những bất bình nhưng rất khó để nói hết trong một lần. Thêm nữa, khi nói ra, cũng phải có một tác động nào đó, mình mới nói còn không thì thôi. Tất nhiên, tôi phải có quản lý rủi ro, đó là làm tốt chuyện của mình. Mình không có bất kì sơ hở gì để họ có cớ dựa vào để tấn công, mình cứ đúng trước đi đã, người hại làm sao bằng trời hại.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Bảo Anh!