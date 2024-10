‘Bao bì hiền lành’ vì môi trường xanh

Dự án "Bao bì hiền lành" được khởi xướng lần đầu tiên tại Orion Hàn Quốc vào năm 2014. Dự án đã đóng góp nhiều trong việc hạn chế chất thải đóng gói bằng cách sử dụng mực in thân thiện, giảm số lượng màu mực in và kích thước nhiều bao bì bánh. Tính tới hiện tại, Orion Hàn Quốc đã ứng dụng ‘bao bì hiền lành’ đối với 32 thương hiệu. Bằng những ứng dụng công nghệ in ấn thân thiện, năm 2019 Orion Hàn Quốc đã nhận được chứng nhận "công nghệ xanh" cho công nghệ sản xuất vật liệu đóng gói. Vừa qua, thành quả này đã được ghi nhận mạnh mẽ hơn thông qua chứng nhận "công nghệ xanh" cho công nghệ sản xuất vật liệu đóng gói và chứng nhận "sản phẩm công nghệ xanh" cho các vật liệu đóng gói sản phẩm được áp dụng công nghệ này. Trong thời gian tới, Orion sẽ tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm hơn nữa với dự án bao bì hiền lành.