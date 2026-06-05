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Bao bì Ngọc Diệp: Thương hiệu 4 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
05/06/2026 11:30 GMT+7

Ghi dấu chặng đường phát triển, Công ty Cổ phần Ngọc Diệp (Bao bì Ngọc Diệp) tiếp tục khẳng định uy tín khi 4 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Thành tích này là minh chứng cho chất lượng, năng lực sản xuất vượt trội và chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Sở hữu nhà máy hiện đại bậc nhất miền Bắc tại Hưng Yên, Bao bì Ngọc Diệp có năng lực cung ứng mạnh mẽ, sẵn sàng đáp ứng mọi đơn hàng khối lượng lớn. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện đa dạng từ ngành thực phẩm, đồ uống đến điện tử, công nghệ và thương mại điện tử. Đây cũng là đối tác đóng gói tin cậy của nhiều tập đoàn lớn tại Việt Nam.

Nắm bắt xu thế toàn cầu, doanh nghiệp chủ động tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào vận hành dài hạn. Bao bì Ngọc Diệp chú trọng sử dụng nguồn giấy đầu vào chuẩn FSC để bảo vệ rừng bền vững. Nhờ hệ thống xử lý nước thải khép kín tuần hoàn và mực in gốc nước lành tính, sản phẩm vừa mang lại hiệu quả đóng gói tối ưu, vừa hỗ trợ quá trình tái chế dễ dàng sau khi sử dụng.

Bên cạnh nỗ lực kinh doanh, doanh nghiệp luôn đề cao trách nhiệm xã hội qua các hoạt động thiết thực như ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" và kịp thời cứu trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.

Bao bì Ngọc Diệp: Thương hiệu 4 lần liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia- Ảnh 1.

Bao bì Ngọc Diệp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, khẳng định uy tín vượt trội

 

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Bao bì Ngọc Diệp Quỹ Vì người nghèo Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tiêu chuẩn ESG
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