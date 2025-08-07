Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Bao bì sáng tạo giúp doanh nghiệp F&B bứt phá trên thị trường

Thành Luân
Thành Luân
07/08/2025 16:23 GMT+7

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành F&B, cùng với yêu cầu ngày càng đa dạng từ người tiêu dùng, kèm ứng dụng cả các giải pháp công nghệ đang thúc đẩy bao bì trở thành yếu tố quan trọng trong việc rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Bao bì - điểm chạm đầu tiên trong hành trình quyết định mua hàng

Dù ngành F&B đang tăng trưởng mạnh, nhưng tốc độ phát triển này lại gắn liền với sự thay đổi liên tục trong thói quen tiêu dùng - đặc biệt dưới tác động của thế hệ Gen Z, nhóm khách hàng đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò dẫn dắt xu hướng. Theo báo cáo từ nền tảng phân tích dữ liệu mạng xã hội YouNet Media (2023), Gen Z - với tính cách cởi mở và ưa khám phá - luôn chủ động săn tìm những món ăn, thức uống sáng tạo và "bắt trend".

Họ không ngần ngại thử cái mới và cũng rất nhanh chóng từ bỏ những sản phẩm không còn hợp thời. Với đặc trưng đó, các doanh nghiệp trong ngành F&B buộc phải tăng tốc vì không còn nhiều thời gian để phát triển sản phẩm theo quy trình truyền thống. Trong cuộc đua này, "time-to-market" - tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường - trở thành yếu tố sống còn để bắt kịp nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng trẻ.

Bao bì sáng tạo giúp doanh nghiệp F&B bứt phá trên thị trường - Ảnh 1.

Nhu cầu của người tiêu dùng đang ngày càng trở nên khắt khe

Ảnh: CTV

Bà Nguyễn Thanh Giang - Tổng giám đốc Tetra Pak Việt Nam chia sẻ rằng người tiêu dùng hiện đại ngày càng trở nên am hiểu hơn. Hành vi mua sắm không chỉ xoay quanh chất lượng sản phẩm, mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, trong đó bao bì đóng vai trò như "điểm chạm đầu tiên" trong hành trình quyết định mua hàng. Dẫn số liệu khảo sát mới nhất do Tetra Pak thực hiện, bà Giang cho biết có tới 72% người tiêu dùng thừa nhận bao bì ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sắm của họ.

Yếu tố then chốt để tối ưu vận hành và thích nghi trong thị trường biến động

Không nằm ngoài xu hướng đẩy mạnh đổi mới trong ngành F&B, Tetra Pak - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về giải pháp đóng gói và chế biến thực phẩm, đã chính thức khánh thành giai đoạn 2 của nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng tại Khu công nghiệp VSIP II, Bình Dương (nay thuộc TP.HCM). Với tổng vốn đầu tư cho 2 giai đoạn lên tới 217 triệu EUR trên diện tích gần 100.000 m², nhà máy sản xuất tại Bình Dương trở thành một trong những nhà máy quy mô và hiện đại bậc nhất của Tetra Pak trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong số ít nhà máy tại Việt Nam đạt chuẩn LEED Vàng phiên bản 4 toàn cầu - hệ tiêu chuẩn khắt khe về môi trường được công nhận rộng rãi trên thế giới. Tetra Pak đã triển khai hàng loạt giải pháp xanh như lắp đặt pin năng lượng mặt trời trên mái nhà máy, tái sử dụng nước và kiểm soát lượng chất thải dưới 3%. Những nỗ lực này giúp nhà máy giảm thiểu hàng trăm tấn khí thải CO₂ mỗi năm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bao bì sáng tạo giúp doanh nghiệp F&B bứt phá trên thị trường - Ảnh 2.

Nhà máy sản xuất bao bì tiệt trùng Tetra Pak tại Bình Dương được trang bị hệ thống máy móc hiện đại và vận hành tự động

Ảnh: CTV

Theo ông Dilip Bhave, Giám đốc nhà máy Tetra Pak Bình Dương, việc mở rộng dây chuyền đã giúp nâng công suất sản xuất từ 12 tỉ lên hơn 30 tỉ hộp giấy mỗi năm. Nhờ đó, thời gian đáp ứng đơn hàng cho khách hàng được rút ngắn chỉ còn 10 - 12 ngày tùy khu vực, đồng thời tăng khả năng phục vụ cho hơn 644 triệu người tiêu dùng tại nhiều quốc gia. Trong đó, khoảng 55% sản lượng bao bì được sản xuất tại đây phục vụ thị trường nội địa, đáp ứng đến 99% nhu cầu của các doanh nghiệp F&B trong nước. Phần còn lại được xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, Tetra Pak còn tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện - bao gồm dây chuyền chế biến, đóng gói, dịch vụ tư vấn và trung tâm nghiên cứu sáng tạo sản phẩm mới đặt tại TP.HCM. Nhờ sự hậu thuẫn này, các doanh nghiệp có thể rút ngắn đáng kể thời gian ra mắt sản phẩm mới, chỉ còn khoảng 6 - 12 tháng, một lợi thế lớn trong thị trường F&B đầy biến động như hiện nay.

