Bảo bọc, nâng đỡ trẻ mồ côi dịp đầu xuân

“Vinh hạnh khi tham gia bảo trợ”

Tham dự buổi lễ có nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; đơn vị đồng hành là đại diện lớp Âm thanh hội họa thuộc CLB Mekong Art và Trường THPT Ngọc Viễn Đông (TP.HCM); các cán bộ, phóng viên và đoàn viên Liên chi đoàn Báo Thanh Niên cùng các nhà bảo trợ, các nhà tài trợ, phụ huynh và trẻ mồ côi.

Ngay sau khi Báo Thanh Niên vào ngày 16.9.2021 phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ trẻ mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19, nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình, năm nay 87 tuổi, là người đầu tiên gọi đến chương trình đề nghị được nhận nuôi hoặc bảo trợ một trẻ. Đáp ứng mong mỏi đó, sáng 25.2, chương trình đã mời cô Bình đến tòa soạn ký thỏa thuận bảo trợ cho em D.H.N.V (sinh năm 2013), là con của anh Diệp Đức Minh, nguyên phóng viên ảnh của Báo Thanh Niên.

Tại buổi lễ, nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi có mặt tại đây, được gặp gỡ cháu D.H.N.V cùng mẹ, cũng như chứng kiến các trẻ mồ côi khác nhận được bảo trợ. Bản thân tôi cảm thấy vinh hạnh hơn nữa khi được bảo trợ cho con của nguyên phóng viên ảnh của Báo Thanh Niên đã không may qua đời trong đại dịch. Tôi tuổi cao sức yếu, sự góp sức như hạt cát nhỏ nhoi, nhưng làm được gì, đóng góp được gì cho các cháu, tôi sẵn lòng”.

Lễ ký kết thỏa thuận lần này có phần đặc biệt so với những lần trước, khi các nhà bảo trợ đều là cá nhân. Với khả năng tài chính của mình, mỗi người chỉ nhận bảo trợ cho 1 hoặc tối đa 3 trẻ. “Tạm thời mình chỉ nhận bảo trợ một cháu, sau này nếu có điều kiện sẽ nhận thêm vài trẻ nữa. Do đây là cuộc đồng hành lâu dài, cho đến khi trẻ 18 tuổi, nên mình cần cân nhắc để chăm lo cho trẻ thật tốt, thật chu toàn”, anh Nguyễn Duy Thuật, cán bộ Tòa án nhân dân TP.HCM (nhận bảo trợ lâu dài cho em T.A.K, đang học lớp 11 Trường THPT Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM) chia sẻ.

Anh Thuật tâm sự thêm, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM, anh và nhiều bạn bè cũng lập bếp ăn từ thiện, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, các khu điều trị Covid-19. Khi dịch tạm lắng, bếp ngưng hoạt động, còn một ít tiền quỹ và anh đóng góp thêm để tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Chị Thân Thị Thu Hà, mẹ của em T.A.K, xúc động bày tỏ: “Trước đây đại diện Báo Thanh Niên đã đến tận nhà thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho mẹ con tôi, nay lại kết nối để con tôi nhận được sự bảo trợ từ anh Nguyễn Duy Thuật. Sự chu đáo của quý báo và nhà bảo trợ khiến mẹ con tôi cảm thấy ấm áp sau những ngày dài buồn đau”. Ngoài T.A.K, chị Thu Hà còn phải nuôi con trai út năm nay 4 tuổi, chồng chị mất vì Covid-19 khi đi làm thuê ở TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM.

“Nhìn con thôi, nước mắt đã lưng tròng !”

Chị Nguyễn Ngọc Oanh (TP.HCM) liên hệ với chương trình mong nhận bảo trợ cho 1 trẻ mồ côi. Khi nghe chúng tôi kể về hoàn cảnh 3 chị em Ph.T.B.Ph (Q.6, TP.HCM), chị rất xúc động và nhận bảo trợ ngay. Ph.T.B.Ph năm nay học lớp 9, có một người chị đang học lớp 11 và em trai năm nay 9 tuổi. Bà Lê Thị Thanh Hằng, mẹ của Ph., chia sẻ: “Các con tôi khi sinh ra thì bình thường, nhưng đứa nào lên 5 tuổi mắt cũng bắt đầu mờ rồi mù hẳn”. Ph. và chị học chữ nổi và học rất khá, riêng cậu út thì bị trầm cảm nặng, chỉ quẩn quanh trong nhà.





Gặp nhau tại buổi ký thỏa thuận, thoáng nhìn Ph., chị Oanh không kìm được xúc động, ân cần thăm hỏi hai mẹ con Ph. Nhìn hình ảnh ấy, những người làm chương trình chúng tôi cũng vui lây và hạnh phúc khi giờ đây ba chị em Ph. sẽ có thêm người mẹ thứ hai, đỡ đần, bảo bọc khi các em đã không may bị mù và mất đi người cha do đại dịch Covid-19.

Trẻ mồ côi nhỏ tuổi nhất được nhận bảo trợ trong buổi lễ là L.N.B.N, sinh năm 2019. Khi L.N.B.N đến hội trường, anh Đinh Công Tiến, đại diện cho chị Đoàn Thị Hà, người nhận bảo trợ N. (do chị Hà vừa phát hiện bị F0 nên không thể tham dự), xúc động: “Mới nhỏ xíu thế này mà con đã không còn ba. Nhìn con thôi, nước mắt đã lưng tròng!”.

Tại buổi lễ, đại diện lớp Âm thanh hội họa thuộc CLB Mekong Art, là nơi sinh hoạt sáng tác của các họa sĩ khuyết tật (câm điếc), đã trao cho đại diện Báo Thanh Niên số tiền 312,5 triệu đồng từ cuộc triển lãm và đấu giá tranh tháng 12.2021. Tổng số tiền thu được từ bán tranh là 625 triệu đồng và như thỏa thuận đồng hành đã ký với Báo Thanh Niên, lớp Âm thanh hội họa trích 50% ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Nhà báo Hải Thành đã tặng hoa và gửi lời cảm ơn đến các nhà bảo trợ, đơn vị đồng hành và các nhà hảo tâm đã quan tâm, nhiệt tình nhận lời bảo trợ các cháu, đồng thời hy vọng tiếp tục nhận được chung tay, ủng hộ từ các nhà bảo trợ để nâng đỡ các cháu trong hành trình rất dài của cuộc đời.

Tại buỗi lễ sáng 25.2, các nhà bảo trợ đã ký thỏa thuận chu cấp hằng tháng hoặc hằng năm cho 13 trẻ. Trong đó, nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình bảo trợ em D.H.N.V; anh Nguyễn Đăng Toàn nhận bảo trợ 3 chị em H.T.H.V, H.T.M.D và H.T.M.X; chị Hà Nguyệt Ánh bảo trợ 2 em L.H.N.M, N.T.M.V; Nhà hàng chay Rau Ơi bảo trợ em H.Ph.A; chị Nguyễn Ngọc Oanh bảo trợ em P.T.B.Ph; nhà báo Nguyễn Đức Liên nhận bảo trợ em T.Q.H; nhà báo Nguyễn Đình Sơn (Báo Thanh Niên) nhận bảo trợ em T.Đ.O.Kh; chị Đoàn Thị Hà nhận bảo trợ em L.N.B.N; anh Nguyễn Duy Thuật nhận bảo trợ em T.A.K; và anh Phạm Dương Sang, Trưởng văn phòng công chứng Đồng Tâm, nhận bảo trợ em L.Tr.H.

Quý nhà hảo tâm có nhã ý tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời theo hình thức trực tiếp, xin vui lòng chuyển tiền mặt đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.