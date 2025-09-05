Báo cáo bán niên BYD 2025: Tăng trưởng ổn định và mở rộng toàn cầu

Trọng tâm trong chiến lược của BYD được thể hiện rõ qua việc không ngần ngại đẩy mạnh đầu tư cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D). Đây là bước đi dài hạn nhằm nắm vững công nghệ lõi, tạo ra lợi thế cạnh tranh sống còn trong cuộc đua xe điện hóa khốc liệt. Song song đó, tham vọng toàn cầu của hãng được khẳng định bằng những nước cờ chiến lược như đặt trụ sở châu Âu tại Hungary và khởi công các nhà máy mới ở Campuchia, Malaysia, cho thấy quyết tâm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và củng cố vị thế trên trường quốc tế.

Sự mở rộng & Phát triển ổn định được thúc đẩy bởi công nghệ và toàn cầu hóa

BYD duy trì tăng trưởng đồng thời cả doanh thu và lợi nhuận trong nửa đầu năm nay. Trong bối cảnh toàn ngành đang suy thoái, sự tăng trưởng này không chỉ đến từ doanh số bán hàng, mà còn nhờ lợi ích dài hạn từ quy mô và sự hiện diện toàn diện trong chuỗi cung ứng. Với việc tăng cường sử dụng tiềm lực, chi phí chuỗi cung ứng đang được giảm bớt, đồng thời chiến lược đa thương hiệu và cao cấp hóa cũng đang thúc đẩy giá trị trên mỗi xe tăng lên. Điều này cho thấy hiệu quả tài chính của BYD đã bước vào giai đoạn ổn định và bền vững, thay vì giai đoạn biến động theo chu kỳ.

Đầu tư cho R&D phản ánh chiến lược dài hạn

Sự gia tăng đáng kể trong đầu tư R&D trong sáu tháng qua phản ánh tầm nhìn rõ ràng của BYD về định hướng công nghệ tương lai. Từ công nghệ pin đến kiến trúc xe, lái xe thông minh và chip ô tô, BYD đang đầu tư mạnh mẽ để đảm bảo quyền kiểm soát độc lập đối với các mắt xích cốt lõi của chuỗi công nghiệp năng lượng mới. Đặc biệt, công nghệ nền tảng lai và tích hợp pin đã được triển khai trong các sản phẩm hiện có và đang dần trở thành nguồn lợi nhuận mới. Hiệu quả tích lũy của R&D không chỉ cho phép công ty tạo sự khác biệt cho sản phẩm hiện tại mà còn thiết lập các rào cản công nghệ cho khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong tương lai.

Kể từ đầu năm nay, BYD đã đạt được sự mở rộng đồng thời ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Mặc dù cạnh tranh tại thị trường nội địa ngày càng gay gắt, BYD vẫn duy trì doanh số ổn định nhờ danh mục sản phẩm toàn diện trải rộng trên nhiều phân khúc, từ bình dân đến cao cấp. Tại thị trường nước ngoài, sự tăng trưởng của BYD thậm chí còn rõ rệt hơn, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ Latinh, nơi sự thâm nhập ngày càng tăng của xe điện đã thúc đẩy tăng trưởng mới. Điều này chứng tỏ chiến lược quốc tế hóa của BYD không phải là một bước đột phá đơn lẻ, mà là sự mở rộng đồng thời trên nhiều thị trường khu vực, dần dần thiết lập thị phần ổn định ở nước ngoài.

Cải thiện hệ thống hoạt động toàn cầu

Đội tàu ro-ro của BYD hiện đã đi vào hoạt động, một sáng kiến hiếm có trong ngành. Tầm quan trọng của chúng không chỉ nằm ở việc cho phép kiểm soát độc lập hoạt động hậu cần và vận tải, mà quan trọng hơn, là thiết lập nền tảng cho việc tiếp tục mở rộng ra thị trường nước ngoài. Với khối lượng giao hàng xuyên biên giới ngày càng tăng, việc sở hữu một đội tàu có thể giảm thiểu sự bất ổn trong chu kỳ vận chuyển và cải thiện khả năng kiểm soát chi phí. Điều này cũng chứng minh rằng hành trình toàn cầu hóa của BYD không chỉ phụ thuộc vào xuất khẩu và nhà phân phối, mà còn nỗ lực thiết lập một hệ thống vận hành toàn diện bao gồm toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất, bán hàng, dịch vụ và hậu cần.

Hiệu quả của chiến lược đa thương hiệu là rõ ràng

Từ các thương hiệu cao cấp đến các thương hiệu mới với định vị khác biệt, BYD đang theo đuổi phương pháp tiếp cận đa hướng trong phát triển sản phẩm. Mỗi thương hiệu nhắm đến các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, từ thị trường nội địa đến phân khúc xe hạng sang, rồi đến phân khúc xe địa hình và xe hiệu suất cao, tạo nên một bức tranh tổng thể bổ trợ lẫn nhau. Điều này không chỉ giúp công ty đa dạng hóa rủi ro thị trường mà còn nâng cao nhận thức chung về thương hiệu. Khi những thương hiệu mới này dần tạo dựng được danh tiếng vững chắc, chúng đang đóng góp vào sự tăng trưởng của tập đoàn và giúp các sản phẩm của BYD vượt qua định kiến về một công ty xe năng lượng mới chỉ tập trung vào một lĩnh vực.

Sự tương tác giữa công nghệ và thị trường

Khi ngành công nghiệp xe năng lượng mới bước vào giai đoạn trưởng thành, việc chỉ dựa vào trợ cấp hoặc cạnh tranh về giá không còn bền vững nữa. Phương châm của BYD là nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm thông qua nghiên cứu và phát triển công nghệ, sau đó thúc đẩy mở rộng thị trường toàn cầu thông qua quy mô. Mặc dù số liệu đầu tư vào R&D và doanh số trong báo cáo tài chính dường như là hai bộ chỉ số độc lập, nhưng thực tế chúng lại hình thành một mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Đầu tư công nghệ dẫn đến sự khác biệt hóa sản phẩm, sức mạnh sản phẩm hỗ trợ tăng trưởng doanh số, và doanh số bán hàng lại tác động ngược trở lại vào nguồn vốn và R&D — một chu trình hoàn chỉnh.

Xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn

Tăng trưởng hiệu suất nửa đầu năm của BYD không chỉ phản ánh sự thúc đẩy doanh số ngắn hạn mà còn là sự thực thi chiến lược dài hạn. Từ hiệu quả tài chính đến đầu tư R&D, và cuối cùng là quốc tế hóa và hoạt động đa thương hiệu, mô hình của BYD đang dần đạt đến độ chín muồi của một tập đoàn ô tô toàn cầu. Sự tăng trưởng liên tục của BYD sẽ phụ thuộc vào những đột phá công nghệ liên tục và việc củng cố thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, xét theo báo cáo tài chính hiện tại, sức mạnh tổng hợp của quy mô, công nghệ và toàn cầu hóa đã trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của công ty.

