Kinh tế

Báo cáo Thủ tướng chính sách hỗ trợ người dân sử dụng 'xe xanh' trước tháng 1.2026

Mai Hà
Mai Hà
14/11/2025 21:01 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ ngành đề xuất các chính sách phát triển hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh trước 31.1.2026.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc phát triển hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh.

Báo cáo Thủ tướng chính sách hỗ trợ người dân sử dụng 'xe xanh' trước tháng 1.2026- Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng đề xuất giải pháp hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện công cộng, phương tiện xanh

ẢNH: T.N

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, UBND TP.Hà Nội và TP.HCM, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến để rà soát, hoàn thiện báo cáo.

Báo cáo cần làm rõ từng nhiệm vụ cụ thể về đề xuất cơ chế, chính sách, quy hoạch, dự án đầu tư, nguồn lực, tổ chức thực hiện..., gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, cấp trung ương hay địa phương, lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 31.1.2026.

Theo các chuyên gia, với tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng như hiện nay, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, việc phát triển mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) cũng là một hướng đi quan trọng giúp giảm phát thải CO2. Mô hình này hạn chế người dân sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích dùng phương tiện công cộng.

Tại TP.HCM, dự kiến quá trình chuyển đổi giao thông xanh sẽ được triển khai theo 3 trụ cột: chuyển đổi phương tiện điện hóa, phân vùng phát thải thấp (LEZ) và xây dựng hạ tầng chính sách hỗ trợ. Lộ trình từ nay đến 2030, TP.HCM sẽ mở mới 78 tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, tương đương đạt 2.849 phương tiện. 

Tới giai đoạn 2, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện sang xe điện, phía đơn vị tư vấn xác định chi phí ban đầu để chuyển đổi phương tiện là thách thức lớn, nhất là với các nhóm thu nhập thấp và doanh nghiệp vận tải...

Theo đó, tư vấn đề xuất hàng loạt hỗ trợ linh hoạt, theo từng đối tượng bị tác động, bao gồm: Miễn 100% lệ phí trước bạ đối với xe điện hoạt động kinh doanh vận tải; miễn 50% phí bảo trì đường bộ đối với phương tiện ô tô.

Miễn 50% lệ phí cấp đổi biển số xe điện; hỗ trợ tiền mặt đối với cá nhân, hộ gia đình mua sắm xe máy mới (10% giá trị xe nhưng không quá 5 triệu đồng); bồi hoàn 70% giá trị còn lại của xe máy nếu cá nhân, hộ gia đình thanh lý phương tiện; hỗ trợ 10% lãi suất vay mua sắm phương tiện...

Riêng đối với các cá nhân, hộ gia đình, đơn vị tư vấn kiến nghị hỗ trợ các hộ nghèo 100% chi phí chuyển đổi phương tiện, hộ cận nghèo hỗ trợ 80% và hộ thường khoảng 20%, cùng các quyền lợi như đỗ xe, bãi đậu xe...

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có báo cáo về lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại. Bộ cũng đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh.

