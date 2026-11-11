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    Báo chí cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

    Vũ Thơ
    Vũ Thơ

    Tại Lễ trao Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ XVII, bà Hà Thị Nga đề nghị báo chí cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện những bất cập từ thực tiễn.

    Tối 11.11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII, năm 2025 - 2026.

    Tham dự chương trình, có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

    Về phía T.Ư Đoàn, có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

    Báo chí cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân- Ảnh 1.

    Bà Hà Thị Nga và ông Lê Quốc Minh trao giải cho các tác giả đoạt giải A

    ẢNH: TUẤN MINH

    Phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân

    Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga cho biết, các tác phẩm dự thi không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

    Đáng chú ý, nhiều tác phẩm tập trung phản ánh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; đổi mới việc tập hợp, phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Báo chí cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân- Ảnh 2.

    Bà Hà Thị Nga phát biểu tại chương trình

    ẢNH: TUẤN MINH

    Bà Hà Thị Nga đề nghị các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    "Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tuyên truyền nội dung các chương trình hành động mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã đề ra thông qua các bài viết, tuyến bài có chiều sâu để phản ánh, tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý trong cuộc sống hằng ngày; những mô hình hay ở cơ sở", bà Hà Thị Nga đề nghị.

    Báo chí cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân- Ảnh 3.

    Anh Nguyễn Tường Lâm trao giải C cho tác giả Trần Văn Hiếu, phóng viên Báo Thanh Niên

    ẢNH: TUẤN MINH

    Kịp thời phát hiện những bất cập từ thực tiễn

    Theo bà Hà Thị Nga, báo chí cũng cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện những bất cập từ thực tiễn để làm cơ sở cho Mặt trận lựa chọn vấn đề giám sát, phản biện xã hội. Không chỉ phản ánh khó khăn, báo chí cần cùng Mặt trận đề xuất giải pháp, gợi mở chính sách, đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

    Trong bối cảnh kỷ nguyên số, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh vai trò của báo chí trong định hướng tư tưởng, dẫn dắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính thống, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và kết nối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên cả không gian thực và không gian số.

    Báo chí cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân- Ảnh 4.

    Các tác giả nhận giải C, trong đó có tác giả Trần Văn Hiếu, phóng viên Báo Thanh Niên, với loạt bài bài 5 kỳ "Làng Cam" trên đất Việt

    ẢNH: TUẤN MINH

    Ban tổ chức cho biết, năm nay, giải có 2.767 tác phẩm tham dự. Qua các vòng xét chọn, 116 tác phẩm vào chung khảo và 90 tác phẩm xuất sắc được trao giải, gồm 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải khuyến khích.

    Báo Thanh Niên đoạt giải C với loạt bài 5 kỳ "Làng Cam" trên đất Việt của phóng viên Trần Văn Hiếu.

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