Báo chí Đông Nam Á sửng sốt: Ngược dòng quá ấn tượng, nể phục chiến thuật của HLV Kim
Video Thể thao

Báo chí Đông Nam Á sửng sốt: Ngược dòng quá ấn tượng, nể phục chiến thuật của HLV Kim

Hồ Hiền - Văn Trình
18/12/2025 23:53 GMT+7

Truyền thông Đông Nam Á đồng loạt sửng sốt trước màn lội ngược dòng giàu cảm xúc của U.22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, khi những điều chỉnh chiến thuật cao tay của HLV Kim Sang-sik khiến U.22 Thái Lan chùn bước ngay trên sân Rajamangala, giúp đội bóng áo đỏ giành tấm HCV đầy thuyết phục.

U.22 Việt Nam đã khép lại trận chung kết SEA Games 33 theo cách ngọt ngào nhất, với chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U.22 Thái Lan để giành HCV.

Báo chí Đông Nam Á sửng sốt: Ngược dòng quá ấn tượng, nể phục chiến thuật của HLV Kim

Từ thế bị dẫn 0-2, thầy trò HLV Kim Sang-sik vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, gỡ hòa nhờ Đình Bắc và pha phản lưới của Waris, trước khi Thanh Nhàn ghi bàn quyết định ở hiệp phụ.

Truyền thông Đông Nam Á đồng loạt bày tỏ sự thán phục trước màn lội ngược dòng ấn tượng của đội bóng áo đỏ.

Báo chí khu vực cũng đặc biệt nhấn mạnh dấu ấn đậm nét của HLV Kim Sang-sik, người đã liên tiếp đưa các đội bóng Việt Nam vào chung kết và giành chức vô địch, góp phần tạo nên những thành tích nổi bật cho bóng đá Việt Nam trong năm 2025.

Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, U.22 Việt Nam thi đấu kiên cường, lội ngược dòng đánh bại chủ nhà U.22 Thái Lan sau 120 phút kịch tính để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.

U.22 Việt Nam SEA Games 33 HLV Kim Sang-sik U.22 Thái Lan chung kết bóng đá nam HCV SEA Games Báo chí Đông Nam Á Ngược dòng Sân Rajamangala
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
