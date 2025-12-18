U.22 Việt Nam đã khép lại trận chung kết SEA Games 33 theo cách ngọt ngào nhất, với chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U.22 Thái Lan để giành HCV.

Báo chí Đông Nam Á sửng sốt: Ngược dòng quá ấn tượng, nể phục chiến thuật của HLV Kim

Từ thế bị dẫn 0-2, thầy trò HLV Kim Sang-sik vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, gỡ hòa nhờ Đình Bắc và pha phản lưới của Waris, trước khi Thanh Nhàn ghi bàn quyết định ở hiệp phụ.

Truyền thông Đông Nam Á đồng loạt bày tỏ sự thán phục trước màn lội ngược dòng ấn tượng của đội bóng áo đỏ.

Báo chí khu vực cũng đặc biệt nhấn mạnh dấu ấn đậm nét của HLV Kim Sang-sik, người đã liên tiếp đưa các đội bóng Việt Nam vào chung kết và giành chức vô địch, góp phần tạo nên những thành tích nổi bật cho bóng đá Việt Nam trong năm 2025.