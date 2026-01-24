Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo chí Hàn Quốc thừa nhận HLV Kim Sang-sik thắng cuộc đấu trí với HLV Lee Min-sung
Video Thể thao

Báo chí Hàn Quốc thừa nhận HLV Kim Sang-sik thắng cuộc đấu trí với HLV Lee Min-sung

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/01/2026 05:08 GMT+7

Sau trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026, truyền thông Hàn Quốc không chỉ nhìn lại thất bại của U.23 Hàn Quốc mà còn tập trung phân tích cuộc đấu trí giữa hai HLV Kim Sang-sik và Lee Min-sung, trong đó dấu ấn chiến thuật của nhà cầm quân U.23 Việt Nam được thừa nhận rõ ràng.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

