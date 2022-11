Báo chí khu vực đánh giá cao chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama) ngày 10.11 đưa tin chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Campuchia đã mang đến cơ hội cho cả hai nước tiến tới tăng cường quan hệ song phương. Theo nhận định của Bernama, đây cũng là dịp đánh dấu sự nối lại hợp tác toàn diện trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và du lịch.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Malaysia, VN tiếp tục duy trì vai trò dẫn dầu trong khối ASEAN và thuộc nhóm 5 quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Số liệu chính thức cho thấy kim ngạch thương mại hai chiều trong

9 tháng đầu năm 2022 đã đạt 8,45 tỉ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.





Bên cạnh đó, tờ Khmer Times liên tục đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng VN. Ngày 11.11, tờ báo nhấn mạnh nội dung Campuchia và VN nhất trí với nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Hai nước anh em cũng đồng thuận triển khai thỏa thuận hiện có về hợp tác an ninh và quốc phòng theo hướng củng cố nỗ lực chung nhằm duy trì ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội của nhau. Cùng ngày, tờ Khmer Times dẫn thông tin về kim ngạch thương mại song phương, như là bằng chứng cho thấy quan hệ mạnh mẽ trong lĩnh vực hợp tác kinh tế.

Các tờ báo khác của Campuchia như The Phnom Penh Post, Thmey Thmey, Cambodianess cũng đưa tin và nhận định tích cực về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trang Asia News Network (ANN) ngày 11.11 đưa tin về phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị cấp cao ASEAN. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi xây dựng động cơ mới cho sự tăng trưởng. ASEAN cần mở cửa thị trường một cách mạnh mẽ, dỡ bỏ các rào cản thương mại và cùng nhau tạo ra các động lực tăng trưởng mới để bắt kịp xu hướng chuyển dịch lớn hiện nay.