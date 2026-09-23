Báo chí Mặt trận phải đi sâu vào đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Đây là yêu cầu được Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thắng đặt ra đối với báo chí trong hệ thống MTTQ Việt Nam tại Hội nghị giao ban báo chí quý 3/2026 do Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 23.9.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại hội nghị ẢNH: TIẾN ĐẠT

Theo MTTQ Việt Nam, trong quý 3, các cơ quan báo chí tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát vị trí việc làm, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phù hợp tinh thần Nghị quyết 18-NQ/T.Ư, các kết luận của T.Ư, luật Báo chí 2025 và chỉ đạo của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Việc tinh gọn bộ máy được thực hiện gắn với phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng vị trí, chức danh, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên về nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Tăng thông tin về giám sát, phản biện xã hội

Hầu hết các cơ quan báo chí chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước và MTTQ; giữ vững tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra sai sót nghiêm trọng về chính trị, tư tưởng.

Nội dung tuyên truyền được triển khai có trọng tâm, trong đó tăng cường các bài viết về giám sát, phản biện xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nông dân, phụ nữ, trẻ em và các tầng lớp nhân dân.

Theo đánh giá của MTTQ Việt Nam, khối các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy ưu thế về tính thời sự, tốc độ và khả năng lan tỏa, trong khi các cơ quan tạp chí phát huy thế mạnh về tính chuyên sâu, phân tích và phản biện chính sách. Hoạt động báo chí ngày càng gắn với công tác Mặt trận, phản ánh các phong trào, cuộc vận động cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề xã hội quan tâm.

Công tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển báo chí đa nền tảng cũng có chuyển biến tích cực, góp phần đa dạng hóa kênh thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận bạn đọc.

Các hoạt động truyền thông, xã hội, từ thiện được các cơ quan báo chí tổ chức ngày càng bài bản, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Trong số đó có Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp với VTV Nam bộ tổ chức đã quyên góp được hơn 18 tỉ đồng để ủng hộ trẻ mồ côi có cha hoặc mẹ mất vì Covid-19.

Thông tin phải đi từ nhân dân và trở lại phục vụ nhân dân

Đề cập nhiệm vụ quý 4/2026, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thắng cho biết đây là thời gian tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI MTTQ Việt Nam và nghị quyết đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đồng thời, quý 4 có nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng và cũng là thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2026.

Hội nghị giao ban báo chí quý 3/2026 ẢNH: TIẾN ĐẠT

Phó chủ tịch Trần Thắng đề nghị các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền quý 4, bám sát chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, cần làm rõ hơn vai trò, bản sắc và chức năng đặc thù của báo chí trong hệ thống Mặt trận.

"Báo chí trong hệ thống Mặt trận không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin về hoạt động của cơ quan chủ quản mà phải thực sự trở thành một phương tiện quan trọng để thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân", ông Trần Thắng nhấn mạnh.

Theo đó, báo chí Mặt trận cần dành sự quan tâm đúng mức đến các nội dung về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền.

"Báo chí của Mặt trận phải đi sâu vào đời sống, tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Mỗi cơ quan báo chí xác định rõ đối tượng phục vụ, những vấn đề cần quan tâm và mức độ đóng góp của thông tin đối với nhiệm vụ của Mặt trận và cơ quan chủ quản", Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nói.

Ông cũng yêu cầu báo chí đi sâu hơn vào cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh các vấn đề dân sinh, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chủ trương, chính sách; tăng các tuyến bài phân tích chính sách, giới thiệu sáng kiến, cách làm hay, mô hình hiệu quả và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

"Thông tin phải đi từ nhân dân và trở lại phục vụ nhân dân. Đây là cơ sở để góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc", ông Thắng nhấn mạnh.

Cùng với đổi mới nội dung, các cơ quan báo chí được đề nghị tiếp tục đầu tư nền tảng số, phát triển nội dung đa phương tiện, báo chí dữ liệu, eMagazine, Longform, Podcast, Infographic, video và nghiên cứu ứng dụng AI phù hợp với điều kiện từng cơ quan.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Trần Thắng lưu ý công nghệ chỉ là phương tiện; yếu tố quan trọng vẫn là tính chính xác, chính thống, định hướng, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.