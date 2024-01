Báo chí Thái Lan chỉ thẳng điểm yếu của đội nhà, HLV Masatada Ishii gật đầu thừa nhận

"Người hâm mộ đội tuyển Thái Lan đang rất hưng phấn, khi đội nhà giành vé vào vòng 16 đội Asian Cup 2023 với vị trí nhì bảng F, bất bại sau 3 trận (1 thắng, 2 hòa), giữ sạch mành lưới nhà trong các trận này. Qua đó, cũng trở lại ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á sau nhiều năm đứng sau đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc đội quân của HLV Masatada Ishii chỉ ghi vỏn vẹn có 2 bàn, cho thấy vẫn còn nhiều điều đáng lo", tờ Thairath bày tỏ.

Ả Rập Xê Út 0 - 0 Thái Lan: Đông Nam Á có thêm đại diện vào vòng 16 đội | Asian Cup 2023

Tiền đạo Supachai Chaided (9) là người ghi 2 bàn cho đội tuyển Thái Lan cho đến nay tại Asian Cup 2023 FAT

"2 bàn thắng của đội tuyển Thái Lan ghi ở các trận vòng bảng Asian Cup 2023, chỉ trong trận ra quân thắng đội tuyển vừa tầm Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 và đều do tiền đạo Supachai Chaided ghi. Các trận còn lại, "Voi chiến" hòa đội Oman và Ả Rập Xê Út đều tỷ số 0-0.

Đây là số bàn thắng thấp nhất trong số các đội vào vòng 16 đội, chỉ bằng với Tajikistan (nhì bảng A ghi 2 bàn) và hơn Syria (ghi 1 bàn, xếp thứ 3 bảng B). Số bàn thắng của đội tuyển Thái Lan ghi được kém hơn so với số bàn thắng của đội tuyển Việt Nam (ghi 4 bàn và đều do 4 cầu thủ khác nhau ghi), hay với đội tuyển Indonesia (ghi 3 bàn và do 3 cầu thủ khác nhau ghi)", tờ Thairath cho biết.

"Đội tuyển Thái Lan cho thấy sự ổn định trong lối chơi, sự chắc chắn ở hàng thủ. Tuy nhiên, để tiến xa hơn vòng 16 đội, họ cần phải cải thiện nhanh chóng hàng tấn công. Sự thiếu vắng chân sút giàu kinh nghiệm Teerasil Dangda rõ ràng đã có sự ảnh hưởng nhất định. Hàng công của đội tuyển Thái Lan chỉ dựa vào tiền đạo Supachai Chaided, trong khi 2 cầu thủ còn lại là Suphanat Mueanta và Teerasak Poeiphimai vẫn cần thêm sự sắc bén và nhạy cảm ghi bàn", tờ Thairath chia sẻ.

HLV Masatada Ishii vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện hàng công đội tuyển Thái Lan FAT

"Chúng tôi đã nhận ra điều này. Chắc chắn, đội tuyển Thái Lan phải sớm khắc phục nhanh chóng điểm yếu ở khâu ghi bàn. Trên thực tế, kế hoạch của chúng tôi tại Asian Cup 2023 là tiến từng bước một.

Đội tuyển Thái Lan đã thi đấu chắc chắn trong 3 trận vòng bảng. Cũng tùy đối thủ và tùy tính chất trận đấu, chúng tôi quyết định lối chơi tấn công của đội. Ở vòng 16 đội với tính chất một trận đấu knock-out, chúng tôi cũng sẽ xem xét kỹ lưỡng về yếu tố tấn công. Điều này cũng dựa trên những đánh giá về đối thủ ra sao, và chúng tôi sẽ phải chơi tấn công như thế nào", HLV Masatada Ishii cho biết, khi trả lời câu hỏi của báo chí Thái Lan về hàng tấn công của đội nhà.

Tại vòng 16 đội Asian Cup 2023, đội tuyển Thái Lan đụng độ đối thủ rất mạnh và là ứng cử viên vô địch, đội tuyển Uzbekistan lúc 18 giờ 30 ngày 30.1. Trong 2 lần gặp gần đây, đội tuyển Thái Lan đều thua Uzbekistan với tỷ số 1-4 (giao hữu năm 2021) và 0-2 tại vòng loại 3 Asian Cup 2023.