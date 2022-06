Báo chí Thái Lan: Giấc mơ tứ kết U.23 châu Á kết thúc trong vỡ vụn

Các tờ báo này thông qua tài khoản trên mạng xã hội Twitter đều rất tiếc nuối khi cho rằng U.23 Thái Lan chỉ cần 1 trận hòa với tỷ số 1-1 là đủ đi tiếp, vì ở trận cùng giờ U.23 Việt Nam đã tự giải quyết cơ hội cho mình bằng chiến thắng áp đảo trước U.23 Malaysia 2-0 chỉ còn 10 người từ sau hiệp 1.

Tuy nhiên, mọi hy vọng đã vỡ vụn khi những nỗ lực tìm bàn gỡ hòa của U.23 Thái Lan đều bất thành sau khi để thủng lưới ở gần cuối hiệp 1, tờ SMMSPORT viết.

Trong khi đó, tờ Siamsport cho rằng: “Một phần nguyên nhân U.23 Thái Lan không thể tìm được bàn thắng trước U.23 Hàn Quốc là do ngay từ đầu trận đấu đã chịu thiệt thòi khi một loạt trụ cột không thi đấu ở đội hình chính như Thanawat Suengchitthawon, Suphanat Mueanta và Ben Davis do tình trạng sức khỏe không tốt. Lý do, theo bác sĩ U.23 Thái Lan thông báo các cầu thủ này bị ảnh hưởng thời tiết thất thường ở Uzbekistan khiến bị mệt mỏi và có nhiều triệu chứng uể oải khó chịu”.





Do đó, HLV Worrawoot Srimaka chỉ có thể tung Thanawat Suengchitthawon và Ben Davis ra sân ở hiệp 2 trong tình trạng không sung sức, còn Suphanat Mueanta (ngôi sao ghi 3 bàn cho U.23 Thái Lan) còn không được đăng ký thi đấu.

Chính sự cố này đã khiến U.23 Thái Lan có trận đấu dưới sức, và còn chịu nhiều sức ép lớn từ U.23 Hàn Quốc rất nỗ lực giành chiến thắng đã ghi được bàn duy nhất do Go Jae-hyeon sau tình huống trọng tài phải cần đến VAR mới xác định bàn thắng sau khi trước đó từ chối vì lỗi việt vị.

Trận thua đã khiến báo chí nước này hết sức chua xót, như tờ SMMSPORT chạy tít đầy cay đắng: “Thế là giấc mơ đi tiếp đã vỡ vụn! U.23 Thái Lan không thể vượt qua các nhà đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc với bàn thua duy nhất trong hiệp 1 và sớm ra về ngay vòng bảng”.