Bảo chứng lợi nhuận dài hạn từ E.City - Phố thương mại An Khang

Đức Hòa - Điểm giao hòa giữa kinh tế thịnh vượng và cuộc sống hiện đại

Sở hữu lợi thế liền kề TP.HCM, Đức Hòa đang ghi dấu ấn mạnh mẽ với 13 cụm khu công nghiệp quy mô, thu hút một lượng lớn các chuyên gia, kỹ sư và người lao động đến sinh sống, làm việc, góp phần hình thành cộng đồng dân cư năng động, đa dạng.

Cùng với sự phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông tại Đức Hòa cũng được chú trọng đầu tư bài bản và đồng bộ. DT824 là trục kết nối Tây Ninh - QL22 - TP.HCM, đồng thời đóng vai trò hành lang xuất khẩu qua cửa khẩu Mộc Bài sang Campuchia. Song song đó, DT830 liên kết Đức Hòa - Bến Lức, nối thẳng cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở ra khả năng giao thương thuận tiện đến cảng nước sâu Cái Mép và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Nhờ hội tụ đầy đủ các lợi thế về vị trí, hạ tầng và công nghiệp, không ngạc nhiên khi Đức Hòa dần vươn mình trở thành cực tăng trưởng mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Sự chuyển mình này không chỉ thúc đẩy làn sóng gia tăng dân số cơ học mà còn kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở và dịch vụ thương mại, mở ra dư địa dồi dào cho bất động sản gắn liền với kinh doanh.

E.City phân khu An Khang - "Tọa độ vàng" mở ra tiềm năng phát triển

Trên quy mô 356 ha, E.City Tân Đức thuộc Tập đoàn Tân Tạo phát triển dựa trên ba giá trị cốt lõi: Sinh Thái – Văn Hoá - Tri thức. Trong tổng thể ấy, An Khang nổi bật là phân khu thương mại tiên phong, giữ vai trò cửa ngõ của đại đô thị.

Nằm trên trục giao thương sôi động, phân khu An Khang vừa đón dòng khách từ 13 khu công nghiệp lân cận, vừa đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng cư dân nội khu tương lai. Lợi thế kép này giúp An Khang sớm định vị là tâm điểm thương mại, nơi nhịp sống sầm uất khởi nguồn cùng những cư dân hiện đại.

Sở hữu vị trí cửa ngõ đô thị E.City cùng nhiều lợi thế tiềm năng giúp phân khu An Khang trở thành tâm điểm thương mại

Phố thương mại An Khang - Lời hứa vì một tương lai an khang

Không dừng lại ở lưu lượng khách dồi dào, phân khu còn hưởng trọn lợi thế từ trục giao thương trung tâm và hệ sinh thái tiện ích toàn diện của E.City Tân Đức, mở ra dư địa tăng giá dài hạn - yếu tố tiềm năng được mọi nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.

Thực tế cho thấy, giá đất nền tại các khu vực trọng điểm như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc đang ở giai đoạn tích lũy cùng với pháp lý minh bạch và vị trí chiến lược, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ hạ tầng đồng bộ, quy hoạch bài bản. Trong bối cảnh đó, phố thương mại An Khang với vị trí ngay trục giao thương sôi động, sở hữu biên độ tăng giá vượt trội so với khu dân cư thuần túy nhờ tính khan hiếm và khả năng khai thác kép: vừa kinh doanh trực tiếp, vừa an cư. Đây chính là nền tảng giúp An Khang duy trì giá trị bền vững trong dài hạn.

Vị trí cửa ngõ cùng lưu lượng khách dồi dào đã tạo cho An Khang lợi thế kinh doanh rõ rệt trong ngắn hạn

Đặc biệt, An Khang là phân khu đầu tiên mở bán tại E.City, nắm trong tay lợi thế tiên phong để đón đầu làn sóng gia tăng giá trị khi toàn bộ đại đô thị từng bước hoàn thiện. Điều này đồng nghĩa, những nhà đầu tư sở hữu An Khang sớm sẽ có nhiều cơ hội vượt trội về biên độ tăng giá trong tương lai.

Các sản phẩm đất nền tại An Khang được quy hoạch với mặt tiền rộng, quyền xây dựng tự do và đa dạng diện tích 6x20m, 7x20m, 7.5x20m. Nhờ đó, chủ sở hữu dễ dàng phát triển mô hình phù hợp: từ nhà phố kết hợp an cư - kinh doanh, cửa hàng dịch vụ đến văn phòng nhỏ. Chính sự linh hoạt này giúp tối ưu hiệu quả khai thác trước mắt và đảm bảo giá trị gia tăng theo từng giai đoạn phát triển của E.City.

"Điểm sáng" đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư

Khi Đức Hòa từng bước khẳng định vị thế như một trung tâm kinh tế tăng trưởng mới phía Tây Bắc TP.HCM, phố thương mại An Khang tỏa sáng với lợi thế cửa ngõ, nguồn khách dồi dào, pháp lý minh bạch cùng quy hoạch bài bản. Không chỉ mở ra cơ hội đầu tư sôi động, An Khang còn mang đến tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo đà phát triển của đại đô thị E.City Tân Đức. Đây là thời điểm thuận lợi để nhà đầu tư đón đầu xu thế và sở hữu sản phẩm giàu giá trị dài hạn.