Bảo chứng về chất lượng sản phẩm ColosBaby Gold 2+ thông qua nghiên cứu khoa học

Sử dụng sản phẩm dinh dưỡng Colosbaby Gold giúp cải thiện cân nặng, tăng chiều cao và chỉ số nhân trắc.

Sử dụng Colosbaby Gold cải thiện tình trạng biếng ăn, tăng miễn dịch tiêu hóa và hô hấp.

Theo khuyến cáo của WHO thì sữa là một trong những nhóm thực phẩm cần thiết trong bữa ăn hằng ngày của trẻ. Sữa đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển lành mạnh trong những năm đầu tiên của cuộc sống. Tại Việt Nam, khu vực Trung du miền núi phía Bắc, tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) ở trẻ dưới 5 tuổi vẫn ở mức đáng báo động (nhẹ cân 16,3%, thấp còi 27,1%, gầy còm 6,5%). Thái Nguyên cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Bên cạnh đó, tình trạng suy dinh dưỡng do thiếu vi chất như thiếu máu (19,6% năm 2020) và thiếu kẽm (58% năm 2020) rất phổ biến. Một trong những nguyên nhân chính là khẩu phần ăn chỉ đáp ứng 70-85% nhu cầu.

Nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung thực phẩm dinh dưỡng đường uống có đậm độ năng lượng cao, giàu vi chất dinh dưỡng kết hợp bổ sung sữa non với việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng và đề kháng cho trẻ ở độ tuổi mầm non, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã thực hiện nghiên cứu "Hiệu quả sử dụng sản phẩm dinh dưỡng đường uống đối với tình trạng dinh dưỡng ở trẻ từ 24-59 tháng tuổi tại tỉnh Thái Nguyên" với sự hỗ trợ của VitaDairy.

Một phần của kết quả thử nghiệm đã được công bố trên Tạp chí Y học Việt Nam, tập 521, tháng 12, số 2, năm 2022.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu can thiệp có đối chứng được thực hiện trên 616 trẻ mẫu giáo từ 24 tháng đến 59 tháng tuổi tại trường mầm non của địa bàn nghiên cứu, chỉ số Z-score cân nặng/chiều cao (WHZ) <-0,5. Gia đình tự nguyện cho trẻ tham gia.

Các trẻ tham gia nghiên cứu được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm:

Nhóm can thiệp (n=319): trẻ sử dụng 2 ly sản phẩm nghiên cứu ColosBaby Gold vào bữa ăn phụ hàng ngày trong chế độ ăn bình thường

Nhóm chứng (n=304): trẻ duy trì chế độ ăn bình thường

Sản phẩm nghiên cứu là ColosBaby Gold do công ty VitaDairy sản xuất, đảm bảo chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Giá trị dinh dưỡng cung cấp ≥ 459 kcal/100g; với 90 g sản phẩm dinh dưỡng, có hàm lượng chất đạm 16.5g/100g, chất béo 18.2g và 24 loại khoáng chất và Vitamins cần thiết như Calci, Phospho, Magnesi, Sắt, Iod, Kẽm, Selen...

Kết quả nghiên cứu

Sau 3 tháng can thiệp, cân nặng và chiều cao trung bình nhóm trẻ sử dụng ColosBaby Gold đã tăng tương ứng 1,07kg và 2,01cm so với 0,71 kg và 1,64 cm ở nhóm chứng (p<0,01).

Theo chuẩn tăng trưởng trung bình của WHO 2006 thì số cân nặng trong thời gian 3 tháng của trẻ 24-59 tháng tăng khoảng 0,5-0,6kg như vậy trẻ nhóm can thiệp tăng cân tốt hơn so với chuẩn tăng trưởng, trong khi nhóm chứng chỉ tăng tương đương mức chuẩn tăng trưởng.

Mặt khác, kết quả cũng cho thấy sản phẩm có hiệu quả trong cải thiện tỷ lệ trẻ nguy cơ SDD gầy còm và SDD thể gầy còm từ 42% xuống còn 15.1% sau 3 tháng so với 25.5% đối với nhóm chứng.

Đối với tình trạng bệnh tật của trẻ trong 3 tháng, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ trẻ bị sốt và sổ mũi (triệu chứng ban đầu của tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp) ở nhóm dùng ColosBaby Gold giảm sau thời gian can thiệp, và giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng.

Ngoài ra, thông qua phỏng vấn cảm nhận của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ về việc cải thiện miễn dịch đường tiêu hóa và hô hấp ở trẻ, hơn 75% bố mẹ cảm nhận thấy trẻ ít mắc rối loạn tiêu hóa và các bệnh đường hô hấp hơn trong 1 tháng qua. Đồng thời, sự cải thiện khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm can thiệp ColosBaby Gold và nhóm chứng.

Nghiên cứu này là bằng chứng khoa học có ý nghĩa khẳng định vững chắc cho chất lượng và hiệu quả của sản phẩm. Cùng với việc ColosBaby Gold của VitaDairy đã hiện diện rất lâu trên thị trường, được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn, thì kết quả từ một nghiên cứu khoa học quy mô và bài bản như thế này tiếp tục là cơ sở để ngày càng nhiều hơn nữa các bậc cha mẹ lựa chọn sản phẩm như một giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho bé.