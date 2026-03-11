Bảo đảm vệ sinh môi trường khi phá dỡ công trình phía đông hồ Hoàn Kiếm

Thời gian qua, công tác phá dỡ các công trình tại khu đất số 61 Đinh Tiên Hoàng (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để lấy mặt bằng triển khai dự án quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm đang được các bên liên quan khẩn trương thực hiện.

Công nhân phun nước chống bụi khi phá dỡ công trình ẢNH: KHẮC HIẾU

Để hạn chế phát tán bụi và tiếng ồn trong quá trình phá dỡ, UBND P.Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thi công. Tại công trường thi công, máy móc được huy động để phá dỡ những khối bê tông còn lại của các công trình cũ và thu gom phế thải xây dựng.

Cạnh đó, xe téc, xe bồn chở nước với hệ thống vòi rồng, vòi phun sương liên tục hoạt động, phun nước vào khu vực phá dỡ các hạng mục để hạn chế bụi lan ra môi trường. Ngoài ra, xung quanh công trường được che chắn bằng hàng rào tôn, và những tấm bạt lớn để ngăn ngừa tiếng ồn, bụi phát tán ra khu vực xung quanh.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng P.Hoàn Kiếm, đơn vị đã quán triệt tới nhà thầu và các lực lượng tại công trường thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Trong đó, yêu cầu phun nước thường xuyên tại khu vực phá dỡ và trên các tuyến vận chuyển vật liệu để hạn chế bụi mịn; đồng thời che chắn công trường, vệ sinh phương tiện trước khi rời khu vực thi công và thu gom, vận chuyển phế thải đúng quy định.

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng P.Hoàn Kiếm cho biết thêm, khu vực thi công nằm tại trung tâm thủ đô, nơi có mật độ người dân và du khách rất đông. Vì vậy, việc kiểm soát bụi và bảo đảm môi trường được đặt lên hàng đầu trong quá trình tổ chức thi công.

"Đến ngày 11.3, các biện pháp kiểm soát môi trường đã được triển khai đồng bộ. Tình trạng bụi tại khu vực công trường cơ bản được khắc phục, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường và sinh hoạt của người dân xung quanh", đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng P.Hoàn Kiếm chia sẻ.

Dự kiến trong tháng 3 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Số liệu thống kê thể hiện, toàn bộ 17 tổ chức và 43 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm đã đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ. Dự kiến trong tháng 3, P.Hoàn Kiếm sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo quy hoạch, dự án hướng tới mở rộng không gian công cộng, hình thành trục không gian sáng tạo kết hợp văn hóa, nghệ thuật với nghỉ ngơi, giải trí. Cảnh quan sẽ được tổ chức liên tục, thống nhất, ưu tiên người đi bộ và kết nối với các trục không gian quan trọng như phố Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, khu vực đền Bà Kiệu và cụm di tích hồ Gươm.

Các không gian mở tiếp tục được duy trì để tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, góp phần củng cố bản sắc văn hóa của khu vực trung tâm lịch sử.

Việc phát triển không gian ngầm tại quảng trường sẽ được thực hiện thận trọng, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình di tích, bảo tồn trong quá trình thi công…