Bão Doksuri khiến Đài Loan hoãn nhiều chuyến bay, giảm quy mô tập trận

Sóng lớn ập vào một bãi biển ở Đài Đông (Đài Loan) do ảnh hưởng của bão Doksuri ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNA

Đài CNA đưa tin hơn 100 chuyến bay quốc tế và xuyên eo biển Đài Loan trong hôm nay 27.7 đã bị hủy khi bão Doksuri (bão số 2) tiến về phía Đài Loan kèm dự báo mưa lớn và gió mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không đã hoãn hoặc điều chỉnh lịch bay, trong đó có chuyến bay mã số IT574 từ Cao Hùng đi Đà Nẵng đã cất cánh vào lúc 7 giờ sáng nay (giờ địa phương) theo mã số mới là IT8593.

Theo Reuters, khu vực phía nam Đài Loan đã đóng cửa hoạt động kinh doanh và trường học, giữa cảnh báo lở đất và lũ lụt do bão Doksuri gây ra khi trên đường tiến đến Trung Quốc đại lục.

Vào lúc 10 giờ 15 (giờ địa phương), bão Doksuri xếp ở cấp độ mạnh thứ 2 bởi Cơ quan Thời tiết Đài Loan tiến về phía nam eo biển Đài Loan với sức gió lên đến 191 km/giờ.

Có thời điểm Doksuri mạnh lên thành siêu bão, nhưng giảm cường độ sau khi quét qua bờ biển phía bắc Philippines hôm 26.7, làm vỡ bờ nhiều con sông và khiến 6 người thiệt mạng, hơn 49.000 hộ dân mất điện.

Cơ quan Thời tiết Đài Loan cảnh báo mưa lớn và gió mạnh tại khu vực phía nam và phía đông hòn đảo, bao gồm thành phố Cao Hùng.

Mọi chuyến bay và phà nội địa phải tạm dừng hoạt động, trong khi hơn 100 chuyến bay khác bị hoãn hoặc hủy. Đường sắt ở khu vực phía nam và phía đông Đài Loan phải tạm dừng hoạt động.

Hơn 5.700 người đã được sơ tán, chủ yếu ở vùng núi phía nam và phía đông, nơi lượng mưa hơn 700 mm được ghi nhận ở một số khu vực.

Bão Doksuri còn ảnh hưởng cuộc tập trận Hán Quang thường niên bắt đầu từ ngày 24.7, do cơ quan chức năng hủy một số hoạt động do lo ngại về tính an toàn và phải chuẩn bị đối phó bão.