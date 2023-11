Báo động đỏ ô nhiễm ở Ấn Độ

Ô nhiễm nghiêm trọng

Trong số những thành phố trên, New Delhi là nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất do tình hình đốt đồng ở các khu vực gần đó. Theo Reuters, một làn sương mù dày đặc đã bao phủ dinh tổng thống vào sáng 7.11 và làm giảm tầm nhìn ở thủ đô. Ngoài ra, nhiệt độ thấp vào mùa đông cộng thêm gió lặng khiến các hạt vật chất lơ lửng trong khí quyển, kéo giảm chất lượng không khí xuống mức rất thấp, theo tờ The Wire.

Nói về khói bụi, nhiều người ở bang Delhi cho biết cứ đến tháng 11 là họ đều lo lắng. CNN dẫn lời ông Prachi Bhuchar cho biết ông đã sống ở Delhi hơn 15 năm và tình hình chỉ xấu thêm theo thời gian.

Khói bụi mịt mù khiến tầm nhìn giảm mạnh ở New Delhi AP

Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy chất lượng không khí kém có tác động lớn đến sức khỏe con người và môi trường. Dịch vụ đo chất lượng không khí Thụy Sĩ IQAir hôm 6.11 ghi nhận mức độ ô nhiễm ở Delhi cao gần 80 lần giới hạn khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới. Việc tiếp xúc với bụi mịn có thể làm suy giảm chức năng nhận thức và miễn dịch, dẫn đến rối loạn phổi và tim. Theo một nghiên cứu năm 2021 của Viện Chính sách năng lượng tại Đại học Chicago (EPIC, Mỹ), không khí xấu có thể làm giảm tuổi thọ của người dân Delhi tới 9 năm.

Các bác sĩ cũng ghi nhận sự gia tăng các bệnh về da. Ngoài ra, một phân tích từ 25 nghiên cứu trên tạp chí Down To Earth cũng cho thấy chất lượng không khí kém có thể dẫn đến sinh non, thai chết lưu, chậm phát triển, chậm tăng trưởng ở trẻ em và thậm chí tử vong.

Nỗ lực giảm khói bụi

CNN cho hay tình trạng ô nhiễm đã đe dọa giải vô địch cricket thế giới đang diễn ra ở Ấn Độ, khiến đội tuyển Sri Lanka buộc phải hủy buổi tập vào cuối tuần. Trước tình hình này, ban tổ chức đã công bố lệnh cấm bắn pháo hoa đối với các trận còn lại của giải. Nhà chức trách đang nỗ lực giải tỏa khói bụi cho thành phố, thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm tạm dừng các hoạt động không cần thiết. Trong khi đó, người dân đang đổ xô đi mua máy lọc không khí và giảm ra ngoài để tránh tiếp xúc khói độc.

Đốt đồng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm ở Ấn Độ REUTERS

Đáng chú ý, tờ Tribune India dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Gopal Rai thông báo Ấn Độ sẽ áp dụng quy định phương tiện giao thông kiểu "chẵn, lẻ" từ ngày 13 - 20.11 để giảm thiểu mức độ ô nhiễm, vốn được dự báo sẽ gia tăng sau lễ hội Diwali của người Hindu vào ngày 12.11. Theo đó, những phương tiện có biển số đăng ký lẻ sẽ được ra đường vào ngày lẻ và ngược lại với xe biển số đăng ký chẵn. Chính phủ còn ra lệnh tạm thời đóng cửa trường học cho đến hết ngày 10.11 để đảm bảo an toàn cho học sinh. Các xe tải hạng nặng cũng tạm thời bị hạn chế lưu thông.

Dù vậy, bất chấp các giải pháp trên, Ấn Độ vẫn chưa thể xử lý được một trong những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng ô nhiễm, đó là đốt đồng. Chia sẻ với Reuters, các nông dân nói họ biết tác hại đối với môi trường, song do thiếu sự hỗ trợ từ chính quyền, việc tìm giải pháp rất khó khăn. Khoảng 85% nông dân ở Ấn Độ đều trồng trọt ở quy mô nhỏ, trong khi việc thuê phương tiện dọn dẹp rất tốn kém và phải chờ rất lâu mới đến lượt.