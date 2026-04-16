Báo động mức sinh thấp ở TP.HCM: Ngành y tế nêu giải pháp

Báo động mức sinh thấp ở TP.HCM khi chỉ đạt 1,51 con/phụ nữ - thấp hơn nhiều so với mức thay thế (2,1). Trước nguy cơ già hóa dân số và thiếu hụt lao động trong tương lai, ngành y tế đã phát động chiến dịch nhằm thay đổi nhận thức và nâng cao chất lượng dân số.

Tăng cường giải pháp ứng phó mức sinh thấp ở TP.HCM

Chiều 16.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, Chi cục Dân số TP.HCM đã công bố kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại các khu vực có mức sinh thấp ở 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Đây được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm ứng phó với tình trạng mức sinh thấp ở TP.HCM kéo dài, đồng thời góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của thành phố trong tương lai.

Chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng về hệ lụy của mức sinh thấp đối với gia đình và xã hội, đồng thời lan tỏa thông điệp: "Nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp vì một TP.HCM phát triển bền vững".

Chiến dịch đặt mục tiêu gì để kéo tỷ lệ sinh tăng trở lại?

Theo kế hoạch, chiến dịch đặt ra nhiều chỉ tiêu đáng chú ý:

Trên 90% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được truyền thông, tư vấn về lợi ích khám sức khỏe tiền hôn nhân.

80% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, thanh niên và vị thành niên được tiếp cận thông tin và dịch vụ nâng cao chất lượng dân số.

Chi cục Dân số TP.HCM cũng cho biết sẽ phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu các gói dịch vụ trong chiến dịch, gồm:

Khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Tầm soát chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các trạm y tế.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động bệnh viện lớn tham gia.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ tăng cường xã hội hóa công tác dân số, huy động nhiều bệnh viện lớn tham gia chiến dịch như: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Bình Dân. Cùng với đó là hệ thống cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đủ điều kiện, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân.

Ở cấp cơ sở, các phường, xã sẽ tổ chức cao điểm truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ trong vòng 3 - 4 ngày, với danh sách người tham gia được quản lý, theo dõi lâu dài.

Mức sinh ở TP.HCM chỉ đạt 1,51 con/phụ nữ ẢNH: ĐỘC LẬP

Song song nâng cao tỷ lệ sinh hợp lý, chiến dịch còn tập trung vào các vấn đề dân số quan trọng khác:

Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe cho người cao tuổi

Điều trị và tầm soát các bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi.

Ở cấp thành phố, TP.HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời tăng cường cung cấp thông tin đến các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhằm thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể nhằm huy động sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong toàn hệ thống chính trị.

Để tạo sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm của người dân, Chi cục Dân số TP.HCM sẽ tổ chức lễ ra quân chiến dịch vào ngày 17.4 tại UBND phường Thủ Dầu Một.