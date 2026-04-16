Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo động mức sinh thấp ở TP.HCM: Ngành y tế nêu giải pháp

Uyển Nhi - Vũ Phượng
16/04/2026 14:55 GMT+7

Mức sinh ở TP.HCM chỉ còn 1,51 con/phụ nữ, kéo theo nguy cơ già hóa dân số. Ngành y tế tung chiến dịch lớn, mục tiêu 90% thanh niên được tư vấn khám tiền hôn nhân.

Báo động mức sinh thấp ở TP.HCM khi chỉ đạt 1,51 con/phụ nữ - thấp hơn nhiều so với mức thay thế (2,1). Trước nguy cơ già hóa dân số và thiếu hụt lao động trong tương lai, ngành y tế đã phát động chiến dịch nhằm thay đổi nhận thức và nâng cao chất lượng dân số.

Tăng cường giải pháp ứng phó mức sinh thấp ở TP.HCM

Chiều 16.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, Chi cục Dân số TP.HCM đã công bố kế hoạch triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại các khu vực có mức sinh thấp ở 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Đây được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm ứng phó với tình trạng mức sinh thấp ở TP.HCM kéo dài, đồng thời góp phần đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của thành phố trong tương lai.

Chiến dịch tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng về hệ lụy của mức sinh thấp đối với gia đình và xã hội, đồng thời lan tỏa thông điệp: "Nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp vì một TP.HCM phát triển bền vững".

Chiến dịch đặt mục tiêu gì để kéo tỷ lệ sinh tăng trở lại?

Theo kế hoạch, chiến dịch đặt ra nhiều chỉ tiêu đáng chú ý:

  • Trên 90% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được truyền thông, tư vấn về lợi ích khám sức khỏe tiền hôn nhân.
  • 80% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, thanh niên và vị thành niên được tiếp cận thông tin và dịch vụ nâng cao chất lượng dân số.

Chi cục Dân số TP.HCM cũng cho biết sẽ phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu các gói dịch vụ trong chiến dịch, gồm:

  • Khám sức khỏe trước khi kết hôn.
  • Tầm soát chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh.
  • Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các trạm y tế.
  • Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động bệnh viện lớn tham gia.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ tăng cường xã hội hóa công tác dân số, huy động nhiều bệnh viện lớn tham gia chiến dịch như: Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Bình Dân. Cùng với đó là hệ thống cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đủ điều kiện, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân.

Ở cấp cơ sở, các phường, xã sẽ tổ chức cao điểm truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ trong vòng 3 - 4 ngày, với danh sách người tham gia được quản lý, theo dõi lâu dài.

Báo động mức sinh thấp ở TP.HCM: Ngành y tế nêu giải pháp - Ảnh 1.

Mức sinh ở TP.HCM chỉ đạt 1,51 con/phụ nữ

ẢNH: ĐỘC LẬP

Song song nâng cao tỷ lệ sinh hợp lý, chiến dịch còn tập trung vào các vấn đề dân số quan trọng khác:

  • Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.
  • Khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe cho người cao tuổi
  • Điều trị và tầm soát các bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi.

Ở cấp thành phố, TP.HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời tăng cường cung cấp thông tin đến các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nhằm thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với các ban ngành, đoàn thể nhằm huy động sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong toàn hệ thống chính trị.

Để tạo sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm của người dân, Chi cục Dân số TP.HCM sẽ tổ chức lễ ra quân chiến dịch vào ngày 17.4 tại UBND phường Thủ Dầu Một.

Theo thống kê, TP.HCM đang đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài. Năm 2025, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản chỉ đạt 1,51 con.

Cùng với đó, TP.HCM đang bước vào giai đoạn già hóa dân số khi tỷ lệ người trên 60 tuổi đã vượt mốc 10% tổng dân số.

Tin liên quan

Dự báo dân số Việt Nam giảm mạnh: Vì sao mốc 2035 rất đáng lo?

Theo giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, năm 2035 là mốc đặc biệt quan trọng khi dân số tuổi lao động của Việt Nam đạt đỉnh và bắt đầu giảm, kéo theo sức ép lớn lên tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận