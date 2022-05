Báo động tai nạn đuối nước: Dạy bơi chủ yếu bằng… lý thuyết

Hình ảnh mỗi buổi chiều có hàng chục trẻ em đổ ra sông Kênh Bắc đoạn giáp ranh giữa xã Đông Thanh (H.Đông Sơn) với xã Thiệu Trung (H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) để tắm, và học bơi không còn xa lạ với người dân nơi đây. Không có bể bơi, không có người dạy bơi thì việc trẻ tìm đến các con sông, bãi biển để tắm, để bơi là điều tất yếu.

Tại tỉnh Nghệ An, là địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước nhưng hiện nay tỉnh này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức dạy bơi cho học sinh. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết đến nay tỉnh này chỉ mới phổ cập dạy bơi bằng lý thuyết cho học sinh, còn dạy bơi trên thực tế chỉ một số trường có điều kiện thực hiện được. Nguyên nhân do thiếu bể bơi, có rất ít trường học tự xây, mua được bể bơi di động để phục vụ dạy bơi cho học sinh vì chi phí cao, việc bảo trì bể bơi khá tốn kém.





“Sở rất quan tâm việc dạy bơi cho học sinh và đã phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các biện pháp dạy bơi, phòng đuối nước nhưng biện pháp này đang rất khó khăn vì thiếu cơ sở vật chất. Hiện nay, Sở đang khuyến khích các cá nhân, trường học tự xây bể bơi và mở các lớp dạy bơi miễn phí và có thu phí cho học sinh”, ông Hoàn nói.