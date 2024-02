Báo động tình trạng bị móc túi tại lễ tốt nghiệp, trường ĐH cảnh báo

Nguyễn Vương Như Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen lên diễn đàn sinh viên của trường thông báo bị mất đồ khi dự lễ tốt nghiệp ca sáng ngày 24.2 tại Nhà hát Hòa Bình. Theo đó, Quỳnh đã bị mất một túi xách màu đen, trong túi có ví tiền, giấy tờ tùy thân và đồ đạc cá nhân tại khu vực nhà xe, ở dưới Nhà hát Hòa Bình.



Một thông tin khác cũng cho biết có một phụ huynh bị móc túi mất hơn 7 triệu đồng và một sinh viên bị mất điện thoại cũng trong ngày 24.2.

Lễ tốt nghiệp thường tập trung hàng ngàn sinh viên, phụ huynh nên đây là cơ hội để kẻ gian trà trộn N.M

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Tuyết Hương, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông-Trải nghiệm việc làm sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, cho biết các địa điểm tổ chức đông người được cảnh báo thường xuyên có kẻ gian trà trộn.

"Nhiều năm qua, trường tổ chức lễ tốt nghiệp tại đây. Lần nào đại diện Nhà hát Hòa Bình cũng nhắc trường thông báo tới toàn thể sinh viên và phụ huynh về vấn đề cảnh giác kẻ gian. Vì thế trước khi sự kiện diễn ra, trong nhiều email, trường luôn thông báo để phụ huynh và sinh viên phải cẩn trọng tư trang khi dự lễ tốt nghiệp, tránh việc bỏ quên đồ hoặc bị ăn cắp", bà Hương thông tin.

"Đồng thời, ngay trước khi diễn ra sự kiện, loa phát thanh của nhà hát cũng liên tục nhắc nhở mọi người cảnh giác. Phía nhà trường và nhà hát cũng cử thêm nhân sự cùng phối hợp tăng cường suốt sự kiện, cũng như thường xuyên ra nhắc phụ huynh và sinh viên nhưng đôi khi chuyện mất mát vẫn không tránh khỏi", bà Hương chia sẻ.

Theo bà Hương, an ninh tại Nhà hát Hòa Bình rất nghiêm ngặt. Bất cứ ai muốn vào khu vực hội trường cũng phải có thẻ và có 2 bảo vệ luôn đứng ở cửa để kiểm soát việc ra vào. Trường cũng cử người phối hợp với bảo vệ để đảm bảo công tác an ninh.

"Việc mất cắp thông thường xảy ra ở phía bên ngoài hội trường. Kẻ gian rất chuyên nghiệp, chúng có thể lợi dụng những nơi đông người như khu check in, cổng, sân nhà hát, ăn mặc lịch sự và hành động nhanh khiến không ai phát hiện ra", bà Hương nhận định.

Các trường vẫn thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo phụ huynh và sinh viên nhưng tình trạng bị móc túi tại các sự kiện như lễ tốt nghiệp vẫn xảy ra N.M

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, cũng cho biết: "Khi tổ chức lễ tốt nghiệp ở các địa điểm lớn như Nhà hát Hòa Bình hay các điểm quy mô tương tự khác thì an ninh là yếu tố luôn được chú trọng. Phải tăng cường lực lượng an ninh nhiều bên, của trường, của nhà hát và báo cáo an ninh địa phương".

Tuy nhiên, thạc sĩ Ngọc cho rằng vì lượng người quá đông, kẻ gian trà trộn nên trường hợp mất mát ở lễ tốt nghiệp của một số trường cũng khó tránh.

"Mỗi khi chuẩn bị lễ tốt nghiệp, đặc biệt ở các điểm lớn, trường luôn dặn dò sinh viên rất kỹ, từ việc đi đứng, chụp ảnh, gửi xe… đều phải nêu cao cảnh giác. Trường cũng tăng cường lực lượng cộng tác viên nội bộ để đảm bảo sự kiện diễn ra ổn định", bà Bích Ngọc thông tin thêm.

Đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM cũng chia sẻ việc bị mất cắp tại lễ tốt nghiệp ở những địa điểm có quy mô lớn là tình trạng chung của nhiều trường.

"Khi tổ chức lễ tốt nghiệp ở Nhà hát Hòa Bình, trường luôn thông báo, nhắc nhở phụ huynh và sinh viên cảnh giác. Những đợt trước chúng tôi có nghe sinh phản ánh tình trạng bị mất cắp. Vì thế, đợt gần đây trường đã tăng cường công tác an ninh", vị đại diện cho hay.

Cụ thể, trường đã bố trí đội ngũ chuyên viên các khoa, cộng tác viên đi nhắc nhở sinh viên và phụ huynh đồng thời liên tục phát loa thông báo mọi người cảnh giác lúc chụp hình bên ngoài. Ngoài ra, trường mời thêm công an địa phương đồng thời phối hợp với nhà hát lên phương án hỗ trợ.