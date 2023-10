Báo động tình trạng mạo danh chương trình Chiến Binh Tí Hon lừa đảo phụ huynh

Chiến Binh Tí Hon là một chương trình thể thao dành cho thiếu nhi do Công ty Dong Tay Promotion by DatVietVAC tổ chức, hiện đang phát sóng và nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thích của khán giả. Do chất lượng nội dung và sức lan tỏa của chương trình tốt nên xuất hiện rất nhiều đối tượng, tổ chức mạo danh nhà sản xuất nhằm trục lợi.

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều fanpage giả mạo kêu gọi casting mùa 2, nhắm vào đối tượng là trẻ em từ 4 - 14 tuổi. Bên cạnh đó là những thông tin như: các bé đăng ký tham gia sẽ được đào tạo trước khi casting, có tư vấn viên nhiệt tình hỗ trợ để bé đỗ casting,… Tất cả các nội dung này đều được trao đổi cụ thể qua ứng dụng Zalo hoặc Telegram.

Các fanpage giả mạo liên tục đổi tên, tạo mới nhằm lách luật và tiếp cận khán giả

Hàng loạt fanpage giả mạo tung tin tuyển ứng viên, casting mùa 2

Các đối tượng lừa đảo sẽ lôi kéo phụ huynh qua nhóm Telegram và dụ dỗ chuyển khoản chi phí đào tạo, casting

Từ đây, tư vấn viên giả mạo sẽ tìm cách lấy thông tin cá nhân của các bé và yêu cầu phụ huynh chuyển khoản các 'chi phí casting/ đào tạo' của chương trình lên tới vài chục triệu đồng. Vì chiêu thức rất bài bản và có kế hoạch, nhiều phụ huynh đã 'dính bẫy' dẫn tới thiệt hại nặng nề về kinh tế lẫn tinh thần.

Chương trình Chiến Binh Tí Hon thực chất chỉ có 1 fanpage chính chủ duy nhất có tick xanh: Chiến Binh Tí Hon - Dong Tay Promotion. Hiện nay chương trình đã phát sóng tới tập 6 và chưa có kế hoạch casting mùa 2. Nhà sản xuất chương trình cho biết: "Nếu có casting, chương trình cũng bao giờ thu bất cứ khoản phí nào và không bao giờ có nhân viên chủ động liên hệ chào mời, lôi kéo phụ huynh thông qua các nhóm ứng dụng Zalo/ Telegram".

Chiến Binh Tí Hon khẳng định chỉ có một fanpage duy nhất chính chủ, có tick xanh

Với mong muốn cho con em được tham gia, trải nghiệm một chương trình thú vị, bổ ích và uy tín, nhà sản xuất Chiến Binh Tí Hon cảnh báo phụ huynh đề phòng và cảnh giác cao độ trước những thông tin trôi nổi, chiêu trò lừa đảo tinh vi hiện nay.