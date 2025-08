Báo động toàn viện cấp cứu người đàn ông bị ngừng tim

Ngày 6.8, ông Trương Văn Linh, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện ca cấp cứu ngừng tim, cứu sống một bệnh nhân nguy kịch.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thanh Chương thực hiện ép tim cấp cứu ông T. ẢNH: B.V

Trước đó, ngày 2.8, ông L.H.T (56 tuổi ngụ xã Đại Đồng, Nghệ An) đến Bệnh viện đa khoa Thanh Chương khám bệnh do cảm thấy mệt mỏi và tức ngực nhẹ. Khi đang ngồi chờ thực hiện các kiểm tra cận lâm sàng, ông T bất ngờ bị đau ngực dữ dội, ngã quỵ xuống nền nhà, tím tái, mất ý thức.

Phát hiện sự việc, các bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện đã khẩn trương thực hiện cấp cứu bệnh nhân. Nhận định đây là tình huống tối cấp cứu, có dấu hiệu ngừng tim, không có người nhà đi cùng, bệnh nhân vừa được nhân viên y tế ép tim, vừa đưa xuống Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc.

Theo bác sĩ Linh, bệnh nhân T. được chẩn đoán bị ngừng tuần hoàn hô hấp do nhồi máu cơ tim cấp. Báo động đỏ toàn viện được kích hoạt, các kíp trực của các khoa được huy động đến cùng phối hợp hỗ trợ.

Các bác sĩ đã nỗ lực để cấp cứu, thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch và chống loạn nhịp tim, sốc điện khử rung thất. Sau 45 phút, tim bệnh nhân đập trở lại, bắt được mạch.

Bệnh viện đa khoa Thanh Chương sau đó liên hệ với Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục xử trí và chuyển bệnh nhân đến tuyến trên. Tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, bệnh nhân được can thiệp đặt stent động mạch vành cấp cứu và tiếp tục hồi sức.

Sau 2 ngày can thiệp mạch và hồi sức, ông T. đã cai máy thở, tỉnh táo, nói chuyện, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân.

Bác sĩ Linh cũng cho hay, trường hợp ông T. sống sót là hiếm hoi sau ngừng tim kéo dài do nhồi máu cơ tim. Bác sĩ khuyến cáo những người có nguy cơ về bệnh tim không nên chủ quan và cần chủ động đi khám định kỳ giúp phát hiện bệnh sớm để được điều trị kịp thời.