Bảo dưỡng lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất: An toàn, chất lượng và tiến độ

Bảo dưỡng tổng thể 6 gói thầu

Dự lễ, có ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc HĐQT; Ban tổng giám đốc BSR, Ban giám đốc NMLD và lãnh đạo các nhà thầu trong nước, quốc tế.

Ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc BSR, tại lễ khởi động bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần thứ 5 ẢNH: BSR

Theo đó, việc bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần 5 dự kiến diễn ra từ tháng 3 và 4.2024, tiến độ bảo dưỡng dưới 50 ngày, ngắn nhất so với 4 lần trước. Có tổng cộng 6 gói thầu chính do các nhà thầu trong nước, quốc tế đảm nhiệm, gồm tổng cộng 2.674 đầu mục công việc. Còn gói thầu Inhouse do BSR đảm nhiệm có 5.036 đầu mục công việc thực hiện bảo dưỡng gồm: Hệ thống máy nén, thiết bị quay, tự động hóa, thiết bị điện…

Để thực hiện tốt đợt bảo dưỡng tổng thể lần này, BSR đã thành lập ban chỉ đạo và lên sơ đồ tổ chức các gói thầu, trong đó có cả nhân sự nhà thầu trong nước, nước ngoài và nhân sự BSR.

Đại diện BSR và các nhà thầu ký thi đua thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 5 NMLD Dung Quất

Theo BSR, gói thầu số 1 tập trung bảo dưỡng tổng thể cụm phân xưởng RFCC, do liên danh nhà thầu Falkor PSTC - Boiler Master đứng đầu. Gói thầu này tập hợp các công việc khó nhất về mặt kỹ thuật, đường găng tiến độ bảo dưỡng tổng thể lần 5 nằm ở gói số 1.

Gói thầu số 2 do liên danh PTSC Quang Ngai - Newwin đứng đầu. Gói thầu số 3 do liên danh Boiler Master - DMC đứng đầu; gói thầu số 4 do PVMR - PME thực hiện; gói thầu số 5 do PVMR - Toan Thang thực hiện và gói thầu số 6 do PTSC - PVMTC thực hiện.

Nhờ kinh nghiệm bảo dưỡng tổng thể những lần trước, nên đợt bảo dưỡng lần này, BSR tự tin hơn. Bởi hệ thống quản lý bảo dưỡng tổng thể được cải tiến liên tục, kế thừa cơ sở dữ liệu bảo dưỡng tổng thể ở 4 lần trước; nhân sự BSR và nhà thầu đã có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trên công trường; số lượng và chất lượng nhà thầu trong nước đã tăng lên đáng kể so với trước. BSR cũng tự rút ra được nhiều bài học ở lần bảo dưỡng tổng thể lần 4, nên tăng cường công tác quản trị rủi ro và tối ưu phương án phân chia gói thầu, giảm giao diện, tập trung công việc quan trọng.



Trong quá trình bảo dưỡng tổng thể lần 5, BSR chú trọng vào khâu an toàn lao động

Rút ngắn thời gian sau mỗi lần bảo dưỡng

Lần bảo dưỡng tổng thể gần nhất là lần thứ 4 (từ ngày 12.8.2020 - 1.10.2020), NMLD Dung Quất gặp rất nhiều khó khăn, khi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và bão số 5. Đó là chưa kể thời tiết liên tục mưa bão, thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề cao, tuổi thọ thiết bị nhà máy sau hơn 10 năm vận hành bắt đầu giảm và giá dầu lại giảm sâu ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh. Thế nhưng, với quyết tâm của toàn thể BSR, tinh thần lao động và chuyên môn giỏi, nên đợt bảo dưỡng này đã vượt qua và về đích đúng hẹn với 51 ngày đêm lao tâm, lao lực.

Bảo dưỡng lần thứ 4 năm 2020, có 7 gói thầu chính thuê ngoài và 3 gói do BSR đảm nhiệm, có 251 chuyên gia từ 16 quốc gia khác nhau thực hiện bảo dưỡng và tổng khối lượng công việc là 7.458 mục (BSR là 3.200 đầu mục), với gần 4.700 người tham gia. Sau đợt bảo dưỡng tổng thể này, nhà máy đã hoạt động ổn định, hiệu quả và nâng công suất so với thiết kế.

Đại diện nhà thầu của gói thầu số 1 cam đoan sẽ thực hiện đúng tiến độ, chất lượng bảo dưỡng tổng thể

Theo ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc BSR, sau 4 lần thực hiện bảo dưỡng tổng thể vào các năm 2011 (60 ngày), 2014 (54 ngày), 2017 (52 ngày), 2020 (51 ngày); đến lần bảo dưỡng tổng thể thứ 5 này sẽ rút ngắn thời gian, phấn đấu tiến độ dưới 50 ngày.

"Tôi cam kết rằng, BSR sẽ tạo điều kiện tốt nhất để nhà thầu phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ trên công trường. Tôi mong UBND tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền địa phương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất và hỗ trợ tối đa BSR trong quá trình thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5", ông Dương nói.

Tất cả nhà thầu thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 5 với chất lượng, tiến độ cao nhất nhằm đưa NMLD Dung Quất hoạt động an toàn, ổn định. Với "We are One Team - One Goal" (tạm dịch: Chúng ta là một đội - một mục tiêu) làm khẩu hiệu, mục tiêu xuyên suốt của bảo dưỡng tổng thể lần 5, các nhà thầu quyết tâm thực hiện đảm bảo an toàn và thành công như kế hoạch đưa ra.

Sau lần bảo dưỡng này, NMLD Dung Quất sẽ nâng thời gian giữa các kỳ bảo dưỡng tổng thể là 4 năm, đồng bộ với dự án Nâng cấp và mở rộng NMLD Dung Quất đang được triển khai.

Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT BSR, phát biểu tại lễ khởi động bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất lần thứ 5

Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT BSR, tin tưởng rằng với sự hợp tác, sự hiểu biết lẫn nhau và cam kết thực hiện, giữa nhà thầu và BSR sẽ đạt mục tiêu KPI đợt bảo dưỡng tổng thể lần này.

"Tôi yêu cầu các nhà thầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt nhất cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần này và yêu cầu BSR, nhà tư vấn O&M hỗ trợ tối đa để các nhà thầu có sự chuẩn bị tốt nhất. Mục tiêu của chúng ta là đạt các chỉ tiêu KPI: An toàn, chất lượng và tiến độ", ông Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh.