Bảo dưỡng ô tô hybrid có gì khác xe xăng?

Những năm gần đây ô tô hybrid ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái… xe hybrid được nhiều người Việt tin tưởng, lựa chọn sử dụng. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) sau nửa đầu năm 2025, tổng lượng ô tô hybrid tiêu thụ tại Việt Nam đạt 5.658 xe, tăng 2.210 xe tương đương 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Không thể phủ nhận ưu điểm của ô tô hybrid, tuy nhiên nhiều người dùng vẫn băn khoăn về việc bảo dưỡng ô tô hybrid liệu có phức tạp và tốn kém hơn so với xe sử dụng động cơ xăng truyền thống.

Ô tô hybrid ngày càng phổ biến tại Việt Nam Ảnh: B.H

Ô tô hybrid không hoàn toàn giống xe xăng

Ô tô hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, đi kèm hệ thống pin và bộ điều khiển điện tử khá phức tạp. Riêng với dòng xe Plug-in hybrid (PHEV) thường có bộ pin lớn hơn đi kèm bộ sạc. Do cấu tạo đặc biệt, quy trình bảo dưỡng xe hybrid có những điểm khác biệt rõ rệt so với xe chạy xăng thông thường.

Cụ thể, ngoài các hạng mục bảo dưỡng quen thuộc như thay dầu động cơ, kiểm tra lọc gió, bugi, má phanh… ô tô hybrid cần được kiểm tra thêm những bộ phận chuyên biệt như pin hybrid, hệ thống mô-tơ điện, biến tần và bộ chuyển đổi điện năng (inverter).

Kỹ thuật viên của một garage chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô tại phường Bình Thạnh, TP.HCM chia sẻ: "Sự khác biệt về công nghệ cấu tạo các bộ phận dưới nắp ca-pô có nghĩa là quy trình bảo dưỡng cho hai loại xe đều yêu cầu những phương pháp khác nhau. Xe hybrid có hai nguồn cung cấp năng lượng, gồm động cơ xăng và động cơ điện. Vì vậy, quá trình bảo dưỡng, các kỹ thuật viên phải đảm bảo cả hai đều hoạt động tối ưu. Quy trình này phức tạp hơn so với xe chạy xăng thông thường".

Ô tô hybrid cần được kiểm tra thêm những bộ phận chuyên biệt như pin hybrid, hệ thống mô-tơ điện, biến tần và bộ chuyển đổi điện năng Ảnh: B.H

Thông thường, ngoài các chi tiết như xe xăng, khi bảo dưỡng ô tô hybrid kỹ thuật viên cần sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đọc lỗi hệ thống điện, kiểm tra hiệu suất pin và cập nhật phần mềm điều khiển. Đây là điều mà các garage thông thường khó đáp ứng, nếu không được đào tạo bài bản và trang bị đầy đủ.

Pin điện và hệ thống biến tần: Điểm khác biệt chính khi bảo dưỡng ô tô hybrid so với xe xăng

Một trong những điểm khác biệt chính trong quá trình bảo dưỡng ô tô hybrid so với xe xăng nằm ở bộ pin và hệ thống biến tần. Bộ phận này cần được kiểm tra đặc biệt bằng các công cụ chẩn đoán chỉ có tại các xưởng được ủy quyền và phải được xử lý bởi các kỹ thuật viên đã được đào tạo bài bản và cấp chứng nhận.

Pin điện trên xe hybrid dù có tuổi thọ khá dài (thường từ 8 - 10 năm tùy hãng xe), nhưng pin trên xe hybrid vẫn cần được kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm dấu hiệu hư hỏng hoặc suy giảm công suất. Việc thay thế pin hybrid nếu cần thiết có thể khiến chi phí bảo dưỡng đội lên đáng kể, có thể dao động từ vài chục đến cả trăm triệu đồng tùy loại xe và công nghệ pin sử dụng.

Trong khi đó, đối với xe xăng, quy trình bảo dưỡng đơn giản hơn. Việc kiểm tra tập trung vào tình trạng dầu động cơ, lọc gió, hệ thống đốt và các bộ phận cơ khí khác.

Phanh ô tô hybrid ít hao mòn hơn xe xăng nhưng vẫn cần bảo dưỡng định kỳ

Bên cạnh hệ thống pin, động cơ điện… việc bảo dưỡng hệ thống phanh trên ô tô hybrid cũng ít nhiều có sự khác biệt với xe xăng. Cụ thể, nhờ áp dụng công nghệ phanh tái tạo (regenerative braking), mô-tơ điện sẽ hỗ trợ giảm tốc độ xe, biến động năng thành điện năng nạp lại cho pin, đồng thời giảm tải cho má phanh. Do đó, giúp hệ thống phanh ô tô hybrid ít hao mòn hơn. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ hệ thống phanh, giảm chi phí thay thế linh kiện.

Việc bảo dưỡng hệ thống phanh trên ô tô hybrid ít nhiều có khác biệt với xe xăng Ảnh: B.H

Ngoài ra, nhờ khả năng vận hành bằng điện trong điều kiện tốc độ thấp hoặc khi kẹt xe, động cơ đốt trong trên xe hybrid hoạt động ít hơn, từ đó giúp kéo dài chu kỳ thay nhớt máy và các hạng mục liên quan.

Tuy nhiên, hệ thống phanh, động cơ đốt trong trên xe hybrid vẫn cần được kiểm tra định kỳ khi bảo dưỡng để đảm bảo các bộ phận này vẫn hoạt động ổn định đồng thời kịp thời phát hiện các hư hỏng.

Bảo dưỡng ô tô hybrid không khó, nhưng cần đúng nơi

Về tổng thể, bảo dưỡng ô tô hybrid không quá phức tạp nếu người dùng tuân thủ đúng lịch trình và thực hiện tại các trung tâm dịch vụ chính hãng. Không nên đợi đến khi xe hỏng mới mang đi kiểm tra bảo dưỡng. Việc kiểm tra định kỳ là yếu tố then chốt để đảm bảo xe hoạt động ổn định, tiết kiệm và an toàn.

Nên chọn các xưởng dịch vụ sửa chữa chính hãng được ủy quyền để bảo dưỡng ô tô hybrid. Bởi ngoài việc được trang bị đầy đủ, kỹ thuật viên của các đơn vị này được đào tạo chuyên sâu và tiếp cận các bản cập nhật phần mềm xe nhanh hơn. Với sự phổ biến ngày càng tăng của xe hybrid tại Việt Nam, các hãng xe và trung tâm kỹ thuật cũng đang từng bước nâng cấp trang thiết bị, đào tạo kỹ thuật viên chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng loại xe này.