Bao gạo, thùng sữa cũng mua online: Logistics giao hàng nặng bắt đầu sôi động

Không chỉ điện thoại, mỹ phẩm hay thời trang, nhiều nhóm hàng như tủ lạnh, máy giặt, sofa, bàn ghế, thậm chí các mặt hàng tiêu dùng số lượng lớn như bao gạo, thùng sữa, bỉm, nước giặt… cũng đang dần dịch chuyển sang kênh online.

Sự thay đổi trong hành vi mua sắm khiến ngành logistics đối mặt với một bài toán mới: giao hàng nặng và hàng cồng kềnh.

Hấp lực từ thị trường giao hàng nặng tại Việt Nam

Nhu cầu cao và thị trường dịch vụ này ngày càng cạnh tranh dữ dội. Thế nhưng, mảng dịch vụ giao hàng nặng, hàng cồng kềnh thì không phải dịch vụ giao hàng nhanh nào cũng thực hiện được.

Dữ liệu thống kê hết năm 2025 của Metric.vn cho thấy, tổng doanh thu của 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam đã đạt hơn 429.000 tỉ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Con số tăng trưởng này là "trong mơ" cho nhiều ngành kinh doanh dịch vụ.

Lý giải cho mức tăng trưởng "biết nói" này, đa số chuyên gia nghiên cứu thị trường cho rằng, chính sự tăng trưởng vượt bậc của thương mại điện tử đã tạo con số hàng trăm ngàn tỉ đồng nói trên. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, dịch vụ giao nhận hàng không chỉ tập trung những gói, kiện hàng mua lẻ, nhiều kiện hàng lớn cồng kềnh, hay mua sắm hàng tiêu dùng với số lượng lớn qua kênh online cũng tăng mạnh.

Nhu cầu giao hàng nặng đang tăng nhanh theo xu hướng tiêu dùng trực tuyến

Điều này kéo theo nhu cầu ngày càng cao đối với các dịch vụ vận chuyển có khả năng xử lý hàng hóa cồng kềnh, giao nhận liên tỉnh và vận hành theo mô hình khác biệt so với chuyển phát nhỏ lẻ truyền thống.

Tuy nhiên, giao hàng nặng hiện vẫn là một trong những mảng khó của logistics thương mại điện tử.

Không ít chủ shop cho biết chi phí giao hàng cao, khó giao tại khu vực hẻm nhỏ, nguy cơ va đập, hư hỏng lớn và tỷ lệ hoàn hàng cao là những vấn đề thường gặp khi xử lý các đơn hàng cồng kềnh.

Trong khi đó, phần lớn hệ thống giao nhận hiện nay được tối ưu cho hàng hóa nhỏ gọn, khiến nhiều doanh nghiệp và người bán phải tự tìm giải pháp riêng đối với các mặt hàng kiện lớn.

Theo các chuyên gia trong ngành, sự gia tăng của nhóm hàng cồng kềnh đang thúc đẩy thị trường logistics chuyển sang xu hướng chuyên biệt hóa. Thay vì sử dụng chung một mô hình vận hành cho mọi loại hàng hóa, nhiều doanh nghiệp bắt đầu đầu tư hệ thống riêng dành cho hàng nặng nhằm tối ưu chi phí trung chuyển, giao nhận và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thị trường bắt đầu xuất hiện các mô hình chuyên biệt

Cùng với nhu cầu gia tăng, thị trường giao nhận hàng kiện lớn trong nước gần đây ghi nhận thêm sự xuất hiện của các mô hình logistics chuyên biệt cho hàng nặng và hàng cồng kềnh. Trong đó có J&T Cargo, một thương hiệu đang triển khai dịch vụ vận chuyển hàng nặng tại một số thị trường quốc tế và bắt đầu mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Lĩnh vực giao hàng nặng trong nước ghi nhận sự xuất hiện của J&T Cargo

Theo tìm hiểu, J&T Cargo được thành lập vào năm 2020 và hiện cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng lẻ B2B, B2C, hàng cồng kềnh, vận tải nguyên chuyến cùng các giải pháp kho vận tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Brazil và Việt Nam.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp này cho biết đang phát triển mạng lưới vận hành theo hướng tinh gọn, thông minh nhằm mang đến các giải pháp vận chuyển hàng nặng với chi phí cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng nặng ngày càng tăng của thị trường.

Quản lý một bưu cục J&T Cargo tại TP.HCM cho biết gần đây, lượng khách mua online các mặt hàng cồng kềnh hoặc tiêu dùng số lượng lớn đang tăng lên rõ rệt. "Trước đây khách hàng thường tự mua ở chợ, tiệm tạp hóa, siêu thị... Nay dịch vụ vận chuyển hàng hóa phát triển mạnh, chuyên nghiệp giúp người tiêu dùng có thể chuyển sang mua những món hàng cồng kềnh này qua kênh trực tuyến".

Nhu cầu giao hàng nặng được dự báo tiếp tục tăng theo sự phát triển của thương mại điện tử, nhiều khả năng lĩnh vực logistics chuyên biệt này sẽ trở thành xu hướng mới, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đặc biệt, khi người tiêu dùng dần hình thành thói quen mua trực tuyến đối với các mặt hàng cồng kềnh hoặc tiêu dùng số lượng lớn, thị trường sẽ cần thêm các mô hình vận hành chuyên biệt để giải quyết bài toán giao nhận, trung chuyển và tối ưu chi phí.