Tham khảo ngay: Bảng báo giá dịch vụ thi công spa trọn gói dưới đây, để ước tính được chính xác 90% chi phí đầu tư cần phải chuẩn bị trước khi bắt tay vào thi công nhé.

1. Vì sao nên chọn thi công s pa trọn gói?

Thi công spa trọn gói là hình thức thi công mà chủ đầu tư sẽ giao khoán toàn bộ công trình lại cho đơn vị thầu. Bao gồm các hạng mục công việc như: thi công phần thô, thi công hoàn thiện nội thất,… Khi đó, nhà thầu sẽ có trách nhiệm hoàn thành công trình theo đúng thiết kế, đúng tiến độ và chuẩn chất lượng như đã cam kết trong hợp đồng.

Với dịch vụ thi công spa trọn gói, bạn chỉ cần chuẩn bị mặt bằng, ngân sách và chờ tới ngày bàn giao công trình là có thể bắt đầu phục vụ khách hàng. Nếu bạn là người thường xuyên bận rộn hay có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì dịch vụ thi công trọn gói sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Vì thi công spa trọn gói sẽ giúp bạn:

Tiết kiệm thời gian và công sức:

Bạn không cần phải tốn thời gian hay công sức khi thi công spa trọn gói

Đây là lợi ích dễ dàng nhìn thấy khi bạn lựa chọn thi công spa trọn gói. Nếu bạn chọn hình thức thi công truyền thống, bạn sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm và liên hệ với nhiều nhà thầu, chuẩn bị vật liệu xây dựng, quản lý nhân công, quản lý tiến độ, quản lý vật tư…

Nhưng với dịch vụ thi công spa trọn gói, bạn chỉ cần làm việc với một nhà thầu duy nhất. Họ sẽ thay bạn đảm nhận tất cả công việc để hoàn thiện công trình một cách hiệu quả và nhanh chóng. Lúc này bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để trang bị cho mình thêm kiến thức và kỹ năng để vận hành spa hiệu quả hơn.

Tiết kiệm chi phí xây dựng:

Miễn phí thiết kế spa khi thi công trọn gói

Dịch vụ thi công spa trọn gói thường có giá rẻ hơn so với từng gói lẻ. Vì với kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, họ có thể dễ dàng giúp bạn tối ưu hóa chi phí xây dựng, thời gian và nhân lực. Các nhà thầu thường sẽ có mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp vật liệu xây dựng. Vì thường xuyên mua hàng với số lượng lớn, nên nhà thầu sẽ có các kỹ năng để đàm phán với nhà cung cấp nhằm có được chiết khấu và giá ưu đãi tốt nhất. Do đó, giá vật liệu xây dựng mà nhà thầu cung cấp lại cho bạn sẽ có giá rẻ hơn nhiều so với việc bạn tự chuẩn bị, hay mua trực tiếp từ nhà cung cấp. Nhà thầu còn tận dụng tối đa nguồn nhân lực có sẵn như nhân công, máy móc, thiết bị của họ để giúp bạn tiết kiệm được chi phí thuê máy móc, vận chuyển, tháo dỡ,...

Ngoài ra, các đơn vị thầu cũng thường sẽ có những chính sách giá ưu đãi hoặc khuyến mãi dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thi công spa trọn gói. Điển hình trong đó là miễn phí hồ sơ thiết kế. Điều này giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí tương đối lớn để thiết kế spa nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và đáp ứng đúng công năng sử dụng.

Đảm bảo chất lượng và tính đồng bộ của công trình:

Chuẩn chất lượng, chuẩn thẩm mỹ

Khi lựa chọn dịch vụ thi công spa trọn gói của nhà thầu uy tín, bạn có thể an tâm rằng: Spa của bạn được thi công bởi đội ngũ nhân công có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm. Đảm bảo quy trình thi công đúng kỹ thuật, chất lượng và tính thẩm mỹ như bạn mong muốn.

Ngoài ra, việc lựa chọn một đơn vị thi công cho xuyên suốt toàn bộ công trình còn giúp spa có sự đồng bộ về phong cách thiết kế và chất lượng. Mang đến cho bạn một không gian spa chuyên nghiệp và đẳng cấp.

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến báo giá thi công s pa trọn gói

Để có báo giá thi công spa trọn gói cần dựa vào nhiều yếu tố khác nhau

Mô hình và quy mô của spa

Spa được phân thành nhiều mô hình như: Home spa - Day spa - Beauty spa - Clinic spa - Hotel/ Resort spa - Jjim Jil Bang. Mỗi mô hình đều sẽ có công năng và tiêu chuẩn xây dựng khác nhau nên báo giá thi công cũng khác nhau. Spa có mô hình phức tạp và nhiều chức năng thì sẽ có báo giá thi công cao hơn so với các spa đơn giản. Vì spa có mô hình phức tạp phải mất nhiều thời gian và công sức hơn để hoàn thiện. Xét về khía cạnh quy mô spa cũng thế. Spa có quy mô càng lớn sẽ có báo giá thi công càng cao. Vì quy mô càng lớn thì đòi hỏi số lượng vật tư càng nhiều và yêu cầu càng cao về mặt chất lượng.

Phong cách thiết kế của spa

Phong cách thiết kế là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến báo giá thi công Spa trọn gói. Phong cách thiết kế càng đơn giản thì chi phí thi công càng thấp. Ngược lại, nếu bạn chọn phong cách thiết kế có nhiều họa tiết phức tạp thì sẽ có chi phí thi công cao hơn.

Ví dụ như spa có phong cách thiết kế hiện đại sẽ có báo giá thi công trọn gói thấp hơn so với spa mang phong cách cổ điển. Vì phong cách hiện đại sở hữu các đường nét thiết kế tối giản, không đòi hỏi quá nhiều về mặt kỹ thuật nên thi công sẽ đơn giản và nhanh chóng hơn. Ngược lại, phong cách cổ điển thì có những họa tiết và hoa văn cầu kỳ, đòi hỏi kỹ thuật cao và mất nhiều thời gian để hoàn thiện. Vậy nên hãy cân nhắc trong lựa việc lựa chọn phong cách thiết kế spa sao cho phù hợp với ngân sách của mình.

Vật liệu sử dụng để thi công

Các loại vật liệu xây dựng được đơn vị thầu liệt kê trong bảng báo giá đều đảm bảo về mặt chất lượng, giá cả. Nhưng nếu chủ đầu tư có mong muốn lựa chọn những loại vật liệu có thương hiệu nổi tiếng và chất lượng cao cấp hơn để nâng tầm đẳng cấp cho không gian Spa thì tất nhiên báo giá thi công sẽ có sự thay đổi. Sự chênh lệch này sẽ phụ thuộc vào loại chủng loại vật liệu sử dụng mà bạn lựa chọn.

3. Bảng báo giá dịch vụ thi công s pa trọn gói từ Mai Hân Group

Báo giá thi công spa trọn gói thể hiện đầy đủ và chi tiết các khoản chi phí mà bạn cần phải chi trả để hoàn thiện Spa. Dưới đây là bảng giá thi công spa trọn gói của Mai Hân Group, mời bạn tham khảo qua.

Bảng báo giá thi công spa phần thô

Diện tích spa dự kiến Quy mô kinh doanh spa Báo giá/m² Dưới 50m² Spa mini và quy mô nhỏ 2.000.000 VNĐ - 3.000.000 VNĐ Từ 50m² – 100 m² Spa có quy mô vừa - trung bình 3.000.000VNĐ - 4.000.000 VNĐ Từ 100m² – 500 m² Spa có mô hình lớn, thiết kế cao cấp Dựa vào mức đầu tư của CĐT Trên 500m² Thường là jjim jil bang, resort Dựa vào mức đầu tư của CĐT

Lưu ý: Đây chỉ là mức giá tham khảo, bởi để có bảng báo giá thi công Spa trọn gói chính xác còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: Phong cách thiết kế, vật liệu sử dụng, quy mô kinh doanh và thời gian thi công… Vì vậy để nhận được báo giá thi công trọn gói chính xác nhất cho Spa của mình, vui lòng liên hệ đến số Hotline của Mai Hân Group để được tư vấn.

Báo giá thi công hoàn thiện nội thất cơ bản

Nội thất Chất liệu Đơn giá Quầy lễ tân Gỗ MDF 4.500.000 vnđ/cái Tủ đồ tư trang khách Gỗ MDF 3.500.000 vnđ/cái Giường massage Gỗ thông/gỗ tràm/gỗ tần bì 2.900.000 - 6.500.000 vnđ/cái Giường gội đầu Gỗ tràm/thông/gỗ tần bì 5.000.000 - 12.000.000 vnđ /cái Ghế nhân viên Gỗ hoặc inox 500.000 - 750.000 vnđ/cái Phòng xông hơi Gỗ thông, gỗ tần bì, gỗ Hinoki 650.000 - 1.500.000 vnđ/m² Gương trang trí 800.000 vnđ/m² Ghế foot massage Gỗ tràm 2.900.000 vnđ/cái Vách ngăn logo Mica 1.500.000 - 2.000.000 vnđ/m² Sofa chờ Nệm bọc simili, khung gỗ 5.000.000 - 8.500.000 vnđ/cái

Lưu ý: Bảng giá này có thể thay đổi phụ thuộc vào kiểu dáng, chất liệu, kích thước… của sản phẩm mà chủ đầu tư yêu cầu.

4. Các hạng mục công việc của báo giá thi công Spa trọn gói

Như đã chia sẻ ở trên, thi công spa trọn gói sẽ bao gồm tất cả các hạng mục công việc từ thi công phần thô cho đến phần hoàn thiện, cụ thể như sau:

Hoàn thiện hồ sơ thiết kế miễn phí (nếu có):

Lựa chọn dịch vụ thi công spa trọn gói của Mai Hân Group, bạn sẽ được miễn phí 100% bản vẽ thiết kế, đáp ứng đúng mong muốn và nhu cầu sử dụng. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn cao, các kiến trúc sư của Mai Hân sẽ giúp bạn hiện thực hóa những ý tưởng thiết kế spa của mình. Mang đến cho bạn một không gian spa sang trọng, chuyên nghiệp với cách bố trí công năng hợp lý. Giúp spa vận hành hiệu quả, tạo sự thoải mái và thuận tiện cho nhân viên lẫn khách hàng.

Trong trường hợp bạn đã có bản vẽ thiết kế ưng ý, thì Mai Hân sẽ dựa vào đó để triển khai các bước thi công tiếp theo.

Thi công hoàn thiện phần thô:

Tập kết vật tư thi công

Công tác chuẩn bị mặt bằng

Công tác cải tạo mặt bằng (trong trường hợp đã có phần thô)

Đào móng, đóng cọc

Xây tường và đổ bê tông sàn

Thi công hệ thống điện nước

Thi công hệ thống camera internet công trình

Tô trát, kiểm tra chống thấm

Ốp lát gạch, sơn tường, thi công phào chỉ .

Thi công hoàn thiện nội thất:

Gia công nội thất

Lắp đặt thiết bị điện, nước, camera

Lắp đặt thiết bị xông hơi/nội thất công trình (Kệ tủ, gương,....)

Dặm vá sơn nước

Vệ sinh công trình

Vận hành kiểm tra

Nghiệm thu công trình .