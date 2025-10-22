Bao giờ nâng cấp, sửa chữa quốc lộ 29 qua Đắk Lắk?

QL29 dài 293 km, có điểm đầu tại cảng Vũng Rô (Phú Yên cũ) và điểm cuối tại cửa khẩu Đắk Ruê (Đắk Lắk cũ). Đây là tuyến đường kết nối khu vực duyên hải miền Trung với Tây nguyên, đồng thời kết nối với các trục giao thông trọng yếu của quốc gia và đi qua Khu kinh tế nam Phú Yên; kết nối cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, cửa khẩu liên thông khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam.

QL29 là tuyến giao thông trọng yếu kết nối vùng đông tây Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Sau sáp nhập tỉnh, số lượng cán bộ, người lao động ở phía đông đến phía tây Đắk Lắk làm việc là rất lớn. Để di chuyển bằng xe công vụ từ Tuy Hòa đến Buôn Ma Thuột mất khoảng 5 giờ đồng hồ nếu tuyến QL29 vắng xe lưu thông.

Theo ghi nhận của PV, tuyến QL29 quanh co, nhỏ hẹp, nhiều đoạn đã xuất hiện tình trạng bong tróc mặt đường. Khi có xe tải trọng lớn di chuyển sẽ chiếm hơn 1 làn đường khiến cho xe máy gặp khó khăn, gây mất an toàn trong lúc lưu thông.

Tại khu vực H.Sông Hinh (Phú Yên cũ), xe chở vật liệu xây dựng lưu thông khá đông và phải lấn làn để né tránh ổ gà, gây nguy hiểm cho xe lưu thông ở chiều ngược lại.

Mặt đường QL29 lồi lõm, gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông ẢNH: HỮU TÚ

Người dân ở khu vực vòng xoay xã Sông Hinh cho biết, mặt đường đã xuất hiện nhiều ổ gà vì phương tiện tải trọng lớn thường xuyên lưu thông, đơn vị thi công đã nhiều lần chắp vá mặt đường nhưng rồi cũng bong tróc.

"Tại các ổ gà, đơn vị thi công sẽ đổ vật liệu xuống và lu bằng nhưng chẳng được bao lâu thì ổ gà lại xuất hiện. Người dân ở đây cũng phản ánh không nên tiếp tục đổ vật liệu xuống đường sẽ gây khói bụi và mất an toàn cho phương tiện lưu thông", người này cho hay.

Khu vực vòng xoay xã Sông Hinh xuất hiện vật liệu xây dựng trên mặt đường ẢNH: HỮU TÚ

Trước đó, tại cuộc họp báo mới đây, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh này đang triển khai kế hoạch nâng cấp, mở rộng QL29, xây dựng tuyến cao tốc đông - tây nhằm mở ra cơ hội phát triển kinh tế và rút ngắn thời gian đi lại cho người dân, cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp và thông qua tờ trình dự án nâng cấp, mở rộng QL29, đồng thời thống nhất đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỉ đồng. Nếu được cấp vốn, dự án sẽ bắt đầu triển khai từ năm 2026.

Dưới đây là một số hình ảnh về QL29 quanh co, nhiều đoạn xuống cấp, hư hỏng:

QL29 quanh co, nhỏ hẹp ẢNH: HỮU TÚ

Xe chở vật liệu lấn làn qua những đoạn hư hỏng trên QL29 ẢNH: HỮU TÚ

Tuyến QL29 đi qua nhiều khu dân cư tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ

Một khúc cua trên QL29 ẢNH: HỮU TÚ

Nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, mặt đường lồi lõm ẢNH: HỮU TÚ

Mặt đường xấu khiến nhiều phương tiện phải di chuyển chậm ẢNH: HỮU TÚ