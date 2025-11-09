Báo Hà Nội mới tổ chức thành công giải bóng bàn các CLB Hà Nội mở rộng

Tới dự sự kiện có Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch hường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh; Tổng biên tập Báo Hà Nội mới, Trưởng ban Tổ chức (BTC) giải Nguyễn Minh Đức; Tổng giám đốc Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội Đào Quang Bính...

Các VĐV thi đấu rất tập trung Ảnh: BTC

Ở nội dung đồng đội nam nâng cao là cuộc đối đầu giữa Câu lạc bộ (CLB) Thiên Văn và CLB Team SBTC. Ở cặp đấu đầu tiên, Nguyễn Thành Luân - Nguyễn Thành Nam (CLB Thiên Văn) gặp Nguyễn Hoàng Lâm - Trần Mạnh Cường (CLB Team SBTC). Đáng chú ý, Hoàng Lâm và Mạnh Cường là thành viên đội tuyển trẻ quốc gia Việt Nam; trong đó, Hoàng Lâm từng giành HCV giải vô địch trẻ Đông Nam Á. Còn Thành Luân và Thành Nam là cựu tuyển thủ Quân đội, từng đoạt nhiều danh hiệu quốc gia và quốc tế. Trận đấu diễn ra căng thẳng, kịch tính. Kết quả, Nguyễn Thành Luân - Nguyễn Thành Nam thắng 3-1.

Chất lượng giải ngày càng được nâng cao Ảnh: BTC

Cặp đấu thứ hai diễn ra giữa Nguyễn Duy Phong (CLB Team SBTC) và Phạm Thanh Sơn (CLB Thiên Văn). Duy Phong là VĐV đội tuyển trẻ quốc gia, hiện nằm trong đội hình chính của đội bóng bàn nam Hải Phòng – lớp kế cận của đàn anh Nguyễn Đức Tuân. Còn Phạm Thanh Sơn là cựu tuyển thủ đội Công an Nhân dân, từng giành huy chương ở nhiều giải quốc gia và quốc tế. Hai tay vợt thi đấu ngang tài, ngang sức. Kết quả, sức trẻ giúp Duy Phong giành chiến thắng 3-1 trước Thanh Sơn.

BTC trao giải cho những VĐV xuất sắc

Cặp đấu thứ ba là cuộc đọ sức giữa Trần Mạnh Cường (CLB Team SBTC) và Nguyễn Thành Nam (CLB Thiên Văn). Trần Mạnh Cường thuộc đội tuyển trẻ quốc gia, đang thi đấu cho đội CAND T&T; còn Nguyễn Thành Nam là cựu VĐV Quân đội, nay thuộc biên chế CLB Đồng Nai. Hai tay vợt trình độ cao, sở hữu những cú đánh hiểm hóc. Kết quả, Trần Mạnh Cường thắng 3-2 trước Thành Nam.

Đúng với tính chất của một trận chung kết, cuộc so tài ở nội dung đồng đội nam nâng cao kéo dài tới 3 giờ 45 phút. Chung cuộc, CLB Thiên Văn (Hải Phòng) xuất sắc giành chiến thắng sít sao 3-2 trước CLB Team SBTC.

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng bàn Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ XII năm 2025 đã khép lại thành công về mặt chuyên môn. Những ý kiến, chia sẻ tâm huyết từ VĐV, người hâm mộ sẽ là động lực để BTC duy trì, tiếp tục nâng tầm giải đấu, mang đến những ngày hội sôi động cho bóng bàn Thủ đô cũng như cả nước.