Chiều 7.5, Công an Hà Nội đã thông tin về vụ bé B.T.H (4 tuổi, quê Tuyên Quang) tử vong vì bị mẹ và nhân tình của mẹ bạo hành.



Bạo hành con gái 4 tuổi của người tình dẫn đến tử vong

Theo Công an Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan này xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê xã Thanh Lâm, Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê xã Bắc Quang, Tuyên Quang; mẹ bé H.) sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc (P.Phú Diễn, Hà Nội) từ tháng 3 đến nay. Sống cùng nhà trọ ngoài cháu H. còn có anh trai của Hiệp và người yêu của người này.