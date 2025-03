Bảo hiểm AAA đem ‘Quyền được an tâm’ đến với gần 200 người tham gia Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên quốc tế năm 2025

Sự kiện thể thao quy tụ 6 đội bóng đến từ các trường đại học nổi bật trong phong trào bóng đá sinh viên khu vực Đông Nam Á: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH Life (Campuchia), Trường ĐH Lào, Trường ĐH Malaysia và Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore). Giải đấu được tổ chức tại Sân vận động Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã mang đến những màn tranh tài hấp dẫn và đầy kịch tính dành tặng cho khán giả yêu thích bóng đá học đường.



Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã xuất sắc lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Trường ĐH Lào với tỷ số 2-1 trong trận chung kết diễn ra vào ngày 30.3 tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Là một doanh nghiệp lâu đời trong lĩnh vực bảo hiểm, Bảo hiểm AAA luôn mong muốn đồng hành cùng các hoạt động thể thao, văn hóa và giáo dục. Việc tài trợ bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện, tổ trọng tài và đội ngũ hỗ trợ thể hiện cam kết của tổng công ty trong việc đóng góp vào sự thành công của giải đấu, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao, cổ vũ lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Trong vai trò là đơn vị bảo hiểm uy tín trên thị trường với hơn 20 năm thành lập, Bảo hiểm AAA tự hào mang đến "Quyền được an tâm" cho gần 200 người tham gia giải đấu

Chia sẻ về lý do tài trợ Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên quốc tế, ông Đoàn Trọng Thắng - Phó Tổng Gi ám đốc điều hành Bảo hiểm AAA cho biết: "Bóng đá không chỉ là một môn thể thao để rèn luyện thể chất mà còn là cầu nối giúp gắn kết các nền văn hóa và con người. Trong vai trò là đơn vị bảo hiểm uy tín trên thị trường với hơn 20 năm thành lập, Bảo hiểm AAA mong muốn đảm bảo sự an toàn cho những người tham gia giải đấu, từ cầu thủ đến đội ngũ hỗ trợ, để có thể an tâm cống hiến hết mình trên sân cỏ mà không phải lo lắng về những rủi ro trong quá trình luyện tập, di chuyển và thi đấu. Chúng tôi hy vọng rằng, sự đồng hành này đã góp phần làm nên một mùa giải thành công, đồng thời thúc đẩy phong trào thể thao sinh viên trong nước cũng như trong khu vực".

Thông qua Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên quốc tế, Bảo hiểm AAA mong muốn mở ra cơ hội để quảng bá hình ảnh một TP.HCM văn minh, nghĩa tình, năng động sáng tạo; là thành phố có nguồn nhân lực chất lượng cao, dịch vụ - công nghiệp hiện đại. Với sự kiện mang tầm vóc khu vực này, TP.HCM không chỉ khẳng định vị thế là một trung tâm giáo dục và kinh tế hàng đầu mà còn là điểm đến hấp dẫn với môi trường sống an toàn, đáng tin cậy.

Bảo hiểm AAA tin rằng tham dự Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế sẽ là khoảng thời gian ý nghĩa đối với các sinh viên góp mặt tại sự kiện thể thao này. Góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao thể chất, sự năng động, bền bỉ, tinh thần vượt khó. Bên cạnh đó, đây có thể sẽ nơi phát hiện ra nhiều tài năng, đóng góp cho nền bóng đá khu vực phát triển trong tương lai.